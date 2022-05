Leerlingen van conservatorium Avelgem brengen theater: “Ik heb altijd al eens een boze wolf willen zijn”

Leerlingen van derde en vierde graad van het Avelgems conservatorium brengen op donderdag 19 mei twee theatervoorstellingen in de Ridderzaal van de Scheldeburcht. De jonge theatermakers nemen je mee naar de wereld van Disneyfiguurtjes en ridders.

“Tijdens de lockdown werden streamingsplatformen zeer populair, daardoor kwamen wij op het idee om die platformen in real life na te doen. De leerlingen zitten dan in de zetel met snoep en chips en zappen naar verschillende programma’s. Op een bepaald moment worden de leerlingen in de TV gezogen en zijn ze in de echte wereld terechtgekomen. Zo zijn ze op een bepaald moment in het appartement bij Annie of vechten ze tegen de boze wolf in Roodkapje. Uiteindelijk worden ze echte ridders”, vertelt Bart Dewildeman (49), leerkracht speltheater en dramalab, over het stuk.

“We worden écht vrijgelaten in ons spel. Zo creëren we toneelstukken vanuit een improvisatieoefening, dat maakt het super interessant”, zegt Axelle Matton (17) leerlinge dramalab.

Bart gaat verder: “Doordat de eerste verhalen gekend zijn, is het een makkelijk te volgen stuk. Mensen kennen Roodkapje en Annie. Dan komen de leerlingen in een nieuwe wereld terecht waarbij ze leren vliegen en ridder worden. Ook dat maakt het stuk interessant, want dan komt de inspiratie en de creativiteit van de leerlingen echt tot hun recht. Het is een stuk dat na een lange werkdag nog te volgen is, precies zoals bingewatchen ook is.”

Interactie met publiek

De leerlingen vertelden hun lievelingsdeeltje van het toneel. “Ik vind het fantastisch om de boze wolf uit Roodkapje te kunnen spelen! Dan mag ik roepen, maar ook heel sluw zijn”, vertelt Elise Matton. Lindert Merlier vindt dan het zappen weer leuker. “Ik vind het eigenlijk gewoon leuk om zoals thuis op deze zetel te zitten en snoep te eten. (lacht)”

“Ook het publiek wordt in het stuk betrokken”, gaat Bart verder. “Want de boze wolf zal mee in het publiek sluipen, op zoek naar Roodkapje. Ik denk dat we het erover eens zijn dat iedereen het een grappig stuk vindt om te spelen.”

Het toneel is dus allesbehalve saai. Wil je komen kijken? Dan kan je jouw gratis plaatsje reserveren via de site van Avelgem: https://webshopavelgem.recreatex.be/ (Merel Lechene)