Leerlingen Heilige Familie Ieper hielpen mee aan theatervoorstelling

De creatieve afdelingen Mode en Deco van de Heilige Familie hielpen mee aan de Sukr-theatervoorstellingen van Theatermakery Het Eenzame Westen. De eerste verkennende gesprekken dateren al van juni 2021 en vanaf september begonnen ze er effectief aan, meer bepaald met het ontwerpen van een prototype van de ‘tweezak’.

De ‘tweezak’ is de typische zak die seizoensarbeiders op de schouders droegen, horen we van Mode-verantwoordelijke Rita Lenoor. “De leerlingen van de tweede graad creatie en mode werden aan het denken gezet rond de grensarbeiderstas en ze werkten enkele prototypes uit, die dan op een of andere manier gebruikt konden worden in het stuk. Daarnaast kwamen we in november ook overeen om de koorleden van een uniform te voorzien”, aldus Rita.

In die periode kwam ook de locatie vast te staan: het zou het voormalige Aveve-pand worden in Boezinge. Meteen kon ook de deco-afdeling aan de slag. “Op dat vlak waren er nogal wat uitdagingen: het decor moest verplaatsbaar en demonteerbaar zijn. Het stuk zal immers niet alleen in Boezinge opgevoerd worden.”

“In de loop van januari kregen we een goeie boost van regisseur Tom Dupont, costumière Anne Demeere en scènebeeldverantwoordelijke Giovanni Vanhoenacker die naar onze school kwamen om het creatieve vuur in ons nog wat aan te wakkeren”, vertelt deco-verantwoordelijke Kurt Vangheluwe.

In februari werd dan uiteindelijk de definitieve werkverdeling vastgelegd. “De leerlingen van 3-4-5-6 mode buigen zich over de creatieve tweezakken. De leerlingen van 5-6 creatie & mode zorgen voor een vernuftig ontwerp met doktersjassen voor alle koorleden die multifunctioneel kunnen ingezet worden van doktersversie, patiëntschort, tot een kuisvrouwoutfit. De leerlingen van 3-4 creatie & mode kwamen de troepen versterking bieden op cruciale momenten”, zegt Rita.

Decors

De leerlingen van 5&6 deco ontwierpen maquettes van hoe zij het decor zouden maken. “Die werden met de opdrachtgevers besproken om van daaruit tot een consensus te komen. Zo kregen we frisse ideeën vanuit een andere hoek”, aldus nog Kurt Vangheluwe. “Er werd ook nagedacht over de bar. Een verrassende bar waar een stevige Vlaamse pint gedronken kan worden, met een knipoog naar elementen uit de bouw. Net voor de krokusvakantie waren de decors af.”

