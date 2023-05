Leerlingen De Bunderboog brengen musical

De leerlingen van de vrije basisschool De Bunderboog brengen aanstaande zaterdag 13 mei twee keer de musical Hans en Grietje. Drie jaar geleden organiseerde de school al eens een dergelijk evenement in G. C. De Bunder. Toen stond de figuur Pinokkio centraal.

Net voor de kerstvakantie hield de school audities en ging leerkracht Claudine Lybeer op zoek naar de geschikte kinderen voor de hoofdrollen. “Maar al onze klassen, zowel de kleuters als de lagere schoolkinderen, vertolken een rol in de musical. De repetities gingen telkens over de middag door”, aldus Claudine. De voorstelling duurt zo’n 75 minuten. De leerlingen voeren de musical zaterdag twee keer op. De voorstelling om 16 uur is inmiddels helemaal uitverkocht, 500 ouders, grootouders en sympathisanten van de school komen dan naar De Bunder. “Wie dat wenst kan om 13.45 uur wel nog komen kijken. Voor die voorstelling zijn er inmiddels zo’n 320 kaartjes verkocht.” (BF/foto JS)