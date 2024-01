Leerlingen 5de jaar secundair onderwijs Spes Nostra Heule brengen komedie ‘Dwazen’ op de planken

De Uilenspiegels , het toneelgezelschap van de vijfdejaars van Spes Nostra Heule, schitteren op 23 en 24 februari en 1 en 2 maart, telkens om 20 uur, op de planken in OC De Vonke. “Bovendien geeft dit theaterinitiatief de buitenlandse (paas)reis in het zesde jaar een financieel duwtje in de rug”, zegt directeur Pieter Dhuyvetter.

“Iedereen droeg zijn steentje bij. Wie niet acteert, voerde promo, verkocht kaarten, bouwde mee aan het decor of helpt achter de coulissen” – directeur Pieter Dhuyvetter

Spes Nostra Heule kent een lange theatertraditie, al meer dan 45 jaar brengen ‘De Uilenspiegels’ een theaterproductie. Ook dit jaar heeft een groep enthousiaste vijfdes zich opnieuw geëngageerd om er een onvergetelijke voorstelling van te maken. “Dit waardevolle project is een verrijking voor alle leerlingen. Iedereen droeg zijn steentje bij. Wie niet acteert, voerde promo, verkocht kaarten, bouwde mee aan het decor of helpt achter de coulissen”, vertelt directeur Pieter Dhuyvetter.

Na de voorstellingen van de Griekse tragedie ‘Odipious’ vorig jaar, hebben de vijfdes dit jaar iets compleet anders in petto. De jonge acteurs werken sinds oktober aan de voorstelling ‘Dwazen’, een komisch stuk van Neil Simon. Ze worden dit jaar bijgestaan door Siska Geerardyn, een oud-leerlinge van de school die met dit project haar opleiding tot regisseur succesvol wil afronden.

Dwazen

Het verhaal volgt de enthousiaste inwoners van Seule, een afgelegen dorp in een land hier ver vandaan. Maar niets is wat het lijkt. Het dorp is al meer dan een eeuwigheid vervloekt waardoor iedereen die in Seule woont dom is. De dokter uit het dorp vraagt jaar na jaar of er onderwijzers zijn die hun dochter, Louise, willen onderwijzen zodat ze slim wordt. Zo hopen ze om eindelijk de vloek te kunnen verbreken. Er is echter nog een andere manier om de vloek te doorbreken. Louise kan trouwen met Graaf Brouckmans. Een hele mooie, charmante maar chagrijnige man. Tot nu toe heeft Louise hem altijd afgewezen, maar blijft dat zo? En dan verschijnt ook Leon Schreiber, hij is onderwijzer en gaat de uitdaging aan om Louise verstandig te maken.