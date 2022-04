Leen Dendievel is te zien in ‘Brasschaatse Huisvrouwen’ van Het Prethuis: “Heerlijk zootje ongeregeld op het podium”

Alsof de laatste twee jaar voorbijgevlogen zijn. Zo omschrijft actrice Leen Dendievel het gevoel om weer op het podium te stappen. Met ‘Brasschaatse Huisvrouwen’ van Het Prethuis doet ze dezer dagen onze provincie aan. “Ik ben zo dankbaar om dit stuk te spelen, maar kijk er ook naar uit om iets nieuws onder handen te nemen.”

“Het is eigenlijk gek als je daarbij stilstaat. De eerste keer dat we Brasschaatse Huisvrouwen speelden, dateert alweer van vijf jaar geleden”, dixit Leen Dendievel.

Na een succesvolle tournee stond een herneming gepland voor begin 2020. Alleen ging het land na vier voorstellingen op slot. “Ook nu was het weer even bang afwachten. Dat het stuk al zo lang meegaat, voelt wat raar aan. Maar tegelijkertijd voelt het weer heel vertrouwd aan op het podium. Alsof de laatste twee jaar voorbijgevlogen zijn.”

“Spelen is als met de fiets rijden, je verleert dat niet. Het is ook een heerlijk zootje ongeregeld op dat podium, met dank ook aan het nodige stunt- en vliegwerk dat Jeroen (Maes, red.) erin schreef. Het was ook een fijn weerzien met Ronn Moss (de Amerikaanse acteur die furore maakte als Ridge Forrester in The Bold and the Beautiful, red.).”

“Een hele charmante en doodgewone man. Je merkt wel dat hij iets meer op zijn gemak is. Hij kent onze ploeg ook door en door, hij heeft ons land al verkend… Onlangs zat hij nog in Bulgarije, waar hij chic ging eten. Maar als hij dan een week later een pizza met ons eet in een turnzaal bij wijze van spreken, dan maakt hij daar helemaal niets van. Integendeel, hij vindt het net leuk dat wij hem behandelen als een heel gewone mens.”

Stille genieters

De afgelopen weken stonden ze met de ploeg al vaak op West-Vlaamse podia. “Altijd fijn om terug te keren naar de heimat. Alleen is het soms wat ver. (Leen woont in Antwerpen, red.) Daarom blijf ik soms al eens slapen bij mijn moeder. Het is heel tof, soms zijn ze echt heel uitbundig, dan weer zie je een publiek van stille genieters. Dat typeert wel een beetje de West-Vlamingen. Ik ben ook zo.”

Vorig najaar trok Leen ook al door Vlaanderen met De Scouts Forever, een stuk van de Sven De Ridder Company. “Hoezeer ik mij ook rot amuseer met dat soort stukken, de afgelopen jaren bestonden vooral uit hernemingen. Ik ben daar heel dankbaar voor, maar ik kijk er vooral naar uit om een nieuw personage vorm te geven. Zo ben ik ook te zien in Frank wordt Francine van Het Prethuis.”

“Naast Jeroen doen ook Danni Heylen, Maksim Stojanac (Vince uit #LikeMe, red.) en Peter Bulckaen mee. Ik ben overigens gepromoveerd, ik speelde al de maîtresse van Peter, nu mag ik zijn vrouw spelen. (lacht) Ja, Het Prethuis ligt mij na aan het hart. Jeroen kan fantastisch comedy schrijven. Weinigen doen het hem na.”

Bakken talent

Leen werkt momenteel ook aan een nieuwe voorstelling, voor TG Link. “Geen comedy, al is dat niet minder hard werken dan een serieuzer stuk. Veel kan ik er nog niet over kwijt. Het stuk draait rond Amy Winehouse. Debbie Crommelinck heeft me hiervoor gevraagd en ik werk samen met Bert Verbeke. We hebben zelfs al contact gehad met enkele familieleden van Amy.”

Dit najaar ga ik op tour met een stuk over Amy Winehouse

“Ik kijk er echt naar uit, want Amy is een figuur die tot de verbeelding spreekt. Bakken talent en veel te vroeg overleden. Jammer genoeg werd de zangeres vaak hard aangepakt in de media. Dat ze in Londen woonde, waar veel paparazzi werken, deed er ook geen goed aan. Voor iemand als zij, die zo gevoelig is, was dat extra hard. De bedoeling is dat we het stuk spelen op de Gentse Feesten en er dan dit najaar en wellicht ook volgend jaar mee op tournee gaan.”

“Mijn agenda is al aardig gevuld, ja, maar ik probeer het ook niet vol te steken met theater, zodat er ook ruimte is om spotjes in te spreken of voor wat televisieprojecten. Zo ben ik momenteel ook speurder voor De Mol op Play4 (Leen zweert bij de Kortrijkse Uma als Mol, red.).”

“Dat zijn fijne dingen om te doen. Ik probeer ook ruimte voor mezelf in te plannen, want het leven is meer dan werken alleen. Mijn agenda hoeft ook niet helemaal vol te zitten. Ik laat het soms ook graag op mij afkomen.”

Pittig

Andere levenswijsheden lazen we eerder al in het boek Brief aan mijn kind, dat Leen een klein jaar geleden uitbracht. “Ik doe nog regelmatig lezingen, voor groepen, scholen en culturele centra. Vorige week had ik er telkens twee op één dag. Dat maakt het wel pittig, want veel mensen komen na de voorstelling ook met hun eigen verhaal op mij afgestapt. Ook als ik thuiskom, zitten er steevast berichtjes in mijn mailbox.”

“Ik probeer altijd te luisteren en te antwoorden, maar dat zijn vaak heel wat mentale prikkels die samenkomen. Maar het is heel fijn om te zien wat het boek nog altijd teweegbrengt. Een nieuwe roman? Goh, ik schrijf nog elke dag. Maar het is niet dat er een specifiek boek op stapel ligt. Ik ben wel iets anders aan het schrijven, voor theater. Dat wordt heel leuk.”

Altijd bezig, is er dan ook nog tijd om te ontspannen? “Ik heb er wel aandacht voor, ja. Het liefst neem ik een dag helemaal voor mezelf. Lang slapen, koffie en mij dan een hele dag in de zetel gooien. Heerlijk!”