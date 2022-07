Leen Dendievel brengt ode aan Amy Winehouse op Gentse Feesten

Volgende week kan je op de Gentse Feesten kijken naar de voorstelling ‘But I Said No No No’, waarbij Leen Dendievel – samen met Bert Verbeke en Debbie Crommelinck – een portret brengt van de bekende zangeres Amy Winehouse, die in 2011 overleed op 27-jarige leeftijd. “Gelukkig is mentaal welzijn vandaag wél bespreekbaar”, aldus Leen.

De Britse zangeres Amy Winehouse sprak al tot de verbeelding toen ze nog leefde. Na een ietwat woelige start kwam ze op 20-jarige leeftijd piepen met haar debuutplaat Frank. Alles kwam in een stroomversnelling toen ze haar tweede plaat, Back to Black, en de eerste single daaruit lanceerde. Rehab werd een wereldwijde hit, net als Valerie een tijd later.

Haar suikerspinkapsel, opvallende mascara en rokerige stem bouwden mee aan een intrigerend imago, dat ook geteisterd werd door drank- en drugsproblemen. Geregeld verscheen ze onder invloed op concerten, of moesten die net daardoor afgelast worden. Daardoor werd ze een speelbal van de roddelpers en paparazzi. Haar leven kwam tot een tragisch einde in juni 2011, toen ze levenloos werd aangetroffen in haar appartement in Londen.

De kat van Amy

Het levensverhaal van Amy Winehouse dient nu als inspiratiebron voor de muzikale theatervoorstelling But I Said No No No, een zin uit haar bekendste hit en een niet mis te verstane boodschap. Want veel zaken had ze immers niet in de hand.

“Het was een jong meisje met bakken talent, maar opeens ging ze ten onder aan alle stress en druk”, vertelt Leen Dendievel. “Ze was al wat getroebleerd, maar door haar vlucht te zoeken in drank en drugs, veranderde de reactie van het publiek heel snel van applaus in gejoel. Dat heeft me altijd gefascineerd. Dat is ook het geval bij Debbie Crommelinck van TG de LINK (een Gents theatergezelschap, red.). Zij is meer uitgesproken fan, ik heb niet zozeer een lievelingsnummer.”

Hoewel ze jong stierf, blijft zangeres Amy Winehouse tot de verbeelding spreken. © AFP

“Toen ze me de vraag stelde om er samen iets mee te doen, ben ik mij beginnen verdiepen in het levensverhaal van Amy. Ik heb heel wat boeken en biografieën gelezen. Meer nog: we konden ook met haar moeder en stiefvader spreken. Die laatste is evenwel twee weken na ons gesprek overleden. We zijn daar vrij makkelijk bij geraakt, ja. De moeder van Debbie kende toevallig een goeie vriendin van de familie. We konden met hen videobellen. Die mensen waren heel gewoon. Op de achtergrond hingen heel wat kadertjes. Wel gek om plots de kat van Amy te zien passeren. Haar stiefvader leidde ons virtueel rond. Ik wilde vooral weten hoe ze was als kind of als ze gaandeweg geen degout had gekregen van muziek. Het werd een heel fijn gesprek. Je voelt aan alles dat Amy iemand was die nog veel te jong was, iemand die de nabijheid van haar moeder nodig had op de moeilijke momenten.”

Personage uitspitten

But I Said No No No draait niet alleen rond de muziek van Amy, maar zet onrechtstreeks mentaal welzijn in de kijker. “Want het was duidelijk dat ze het succes mentaal niet aankon, maar zowel haar manager, fans als paparazzi hielden daar geen rekening mee. Gelukkig is mentaal welzijn vandaag wél bespreekbaar. Niemand kijkt nog vreemd op als Adele zegt dat ze zich wil focussen op muziek maken in plaats van optreden. Amy werd jammer genoeg in de verkeerde periode populair.”

Momenteel zijn Leen, Debbie en Bert (Verbeke, red.) volop bezig met repeteren. “Het was tof om weer eens helemaal van nul te beginnen”, glimlacht Leen. “Doorgaans val ik in een stuk, maar nu doe ik weer wat ik in mijn opleiding deed: een personage helemaal uitspitten, kijken wat er mij intrigeert en onderzoeken wat ik wil vertellen. En daarmee dus een verhaal opbouwen. Fantastisch om te doen.”

Want voor alle duidelijkheid: Leen kruipt niet zelf in de huid van de Britse zangeres. “We spelen haar niet, nee. Het is een stuk geïnspireerd op haar leven. Schrijnend bij momenten en soms flirtend met de grens van komedie.”

The Masked Singer?

Op woensdag 20 juli gaat het stuk in première op de Gentse Feesten. Al worden het eigenlijk try-outs, want in het najaar gaat het trio ermee touren doorheen Vlaanderen. De zomer is voor de rest vrij kalm. “Ik heb bewust wat tijd ingepland voor mezelf. Er komt weer een druk najaar aan waar ik heel blij mee ben maar ik kan zulke rustperiodes goed gebruiken om mij op te laden en nieuwe ideeën te bedenken.”

Naast een nieuw boek dit najaar speelt Leen ook een kerststuk met De Sven De Ridder Company, om dan aansluitend een nieuw stuk van Het Prethuis te spelen. Of het geen toeval is dat die rustperiode net valt in een tijdspanne waarin een nieuw seizoen van The Masked Singer wordt opgenomen? En of we straks ergens een levensgrote flamingo zien passeren die heel misschien een nummer van Amy Winehouse ten berde brengt? “Haha, elke BV moet dat tegenwoordig ontkennen. Nee, laat mij nu maar even weer op adem komen. Als ik mij verveel, komen altijd de beste zaken naar boven borrelen.”

‘But I Said No No No’ van TG de LINK speelt op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 juli in Arca Theater in Gent. Tickets en info op www.ticketsgent.be/producties/but-i-said-no-no-no.