Leegstaande C&A-winkel locatie voor productie Theater Platteau: “We brengen onze producties graag op een bijzondere plek”

Theater Platteau zocht voor hun komende productie ‘Mussen’ opnieuw naar een aparte locatie. Vanaf 23 februari speelt de groep 17 keer in het leegstaande pand van de voormalige C&A in de Ooststraat. “We hebben een traditie opgebouwd om aparte locaties aan te bieden aan ons publiek maar vergis je niet, het stuk zelf is even belangrijk”, aldus productieleider Kris Vansteelandt. “Het is net als de plekken waar we eerder speelden een iconisch gebouw en dat zijn het soort locaties die we altijd op het oog hebben én dit keer kunnen we spelen in het midden van de stad, ook dat is apart.”

Een oud kasteel in Izegem, een letterlijk leeg zwembad in Roeselare, Theater Platteau verraste het publiek de voorbije jaren vaker met een onverwachte locatie voor hun voorstellingen. “Dat heeft twee redenen”, legt Kris Vansteelandt uit. “We zijn al jaren op zoek naar een vaste locatie maar dat hebben we tot op heden nog niet gevonden. Maar ik geef toe, het is ook wel heel leuk om telkens op zoek te gaan naar een speciale plek om ons ding te doen.”

Dat vond Theater Platteau dit keer in het winkelpand van de C&A in de Ooststraat dat al bijna twee jaar leeg staat. “We hadden die locatie vorig jaar al op het oog maar de bal ging net iets sneller rollen toen burgemeester Kris Declercq naar onze voorstelling kwam kijken. Het is net als de plekken waar we eerder speelden een iconisch gebouw en dat zijn het soort locaties die we altijd op het oog hebben én dit keer kunnen we spelen in het midden van de stad, ook dat is apart.”

Vloer & plafond

Eerstdaags start de ombouw van het lege pand tot een heuse theaterzaal waar op 23 februari Mussen in première gaat. Ook Fien Lepoudre die het stuk regisseert is in de wolken. “Ik hou van dergelijke uitdagingen. We beschikken over een enorme ruimte met een plafond en een vloer. Daar moeten we het mee doen. Ik was direct verkocht en ook onze productieleider Kris Vansteelandt was meteen mee. Een dag na het bezoek aan de oude C&A tekende hij al het concept uit. Zoals altijd speelt Theater Platteau ook dit keer voor een klein publiek van maximum tachtig kijkers. In het pand bouwen we een podium van vijftien meter breed. Vanaf het moment dat de bezoekers binnenkomen zullen ze de ruimte letterlijk voelen.”

“Ik geef toe, het is ook wel heel leuk om telkens op zoek te gaan naar een speciale plek om ons ding te doen”

Fien Lepoudre is een succesvol product van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten STAP. Ze volgde er dictie en toneel en studeerde verder aan de Toneelacademie van Maastricht. Afstuderen doet ze binnenkort aan de Fontys Academy of the Arts in Tilburg. Tussendoor doceert ze ook theater aan de Izegemse kunstacademie. Mussen is haar afstudeerproject waarvoor ze de tekst schreef, de kostuums ontwierp en de regie doet. Over de inhoud van het stuk wil en kan Fien nog niet veel vertellen.

“Ik heb het stuk wel zelf geschreven maar eigenlijk is het nog niet af. De laatste act moet letterlijk nog geschreven worden. Ik hou ervan om mijn acteurs heel veel vrijheid te gunnen. Het verhaal evolueert dus elke dag verder. Repetities zijn een echt avontuur waarbij er telkens aan de tekst en het spel wordt gesleuteld.”

Intens

Dat beaamt ook Karien Cobbe die samen met haar broer Alain Cobbe, Els De Pauw, Myriam Anne, Dries Werbrouck, Filip Vanderbeke en Siegfried Vuylsteke meespeelt in het stuk. “Dit is uniek voor een acteur. We krijgen zoveel vrijheid. Fien is de auteur en de regisseur maar het verhaal bouwt zichzelf op en vertrekt vanuit ons eigen spel. Redelijk intens mag ik zeggen maar het geeft ook zoveel voldoening ook al weten we helemaal niet waar we tegen de première zullen uitkomen.”

“Daarom ook kan ik zo weinig over mijn eigen voorstelling vertellen”, gaat Fien Lepoudre verder. “Vraag me ook niet of dit nu een komedie of een tragedie of nog een ander genre is. Dit stuk laat zich niet in een hokje steken. Hoe het er op het eind zal uitzien is voor ons allemaal een verrassing. Dat effect willen we ook overbrengen naar het publiek in de C&A”, besluit Fien Lepoudre.

Mussen wordt 17 keer opgevoerd tussen 23 februari en 30 maart in het voormalig C&A-gebouw in de Ooststraat 51/55 in Roeselare. Tickets kosten 13 euro en zijn te koop via de website van Theater Platteau of telefonisch via 0470 23 23 49.