Langemarkse Sint-Jansgilde moet toneelvoorstellingen uitstellen: “Coronabesmettingen belemmeren repetities”

Voor het tweede jaar op rij moet de Sint-Jansgilde het doek voor hun toneelvoorstellingen naar beneden houden. Door de strengere coronamaatregelen en de quarantaineregels is het voor de Langemarkse toneelvereniging niet mogelijk om in ideale omstandigheden te repeteren.

Met de billenkletser ‘Drie is te veel’ wou de Sint-Jansgilde het Langemarkse publiek in januari drie weekends lang opnieuw laten lachen. Maar net als vorig jaar moet de toneelvereniging zijn optredens helaas annuleren. “Alles was nochtans perfect voorbereid”, zucht Ignace Depouvre, een van de drijvende krachten en hoofdrolspelers van de Langemarkse Sint-Jansgilde.

“Negen keer zouden we optreden. Door de coronaperikelen hadden we er al rekening mee gehouden dat er minder zitplaatsen zouden zijn in Den Tap. Maar de nieuwe coronasituatie en strengere regels dwingen ons om het toneelstuk een jaar uit te stellen.”

Besmettingen

“We nemen het zekere voor het onzekere en willen niet meemaken wat in Lendelede gebeurd is. Daar was men wel met de voorstellingen begonnen, maar halfweg moest er afgehaakt worden wegens een coronauitbraak. Ook bij ons steekt het problemen met de besmettingen de kop op, waardoor we nooit allemaal samen kunnen repeteren. Corona belemmert ons om in de ideale omstandigheden te kunnen oefenen. We moeten maximaal persoonlijke contacten vermijden en altijd ons mondmasker dragen.”

“Dat is natuurlijk verre van ideaal. En zonder repetities kan je natuurlijk geen mooie voorstelling presenteren. Daarom hebben we wijselijk besloten om alles een jaartje in de koelkast te stoppen. Eerst dachten we er nog aan om het uit te stellen naar april, maar de onzekerheid deed ons uiteindelijk besluiten om alles meteen met een jaar uit te stellen. Het zou nochtans iets leuk geworden zijn met de nerveuze familie Vandesande”, lacht Ignace.

Goede doel

Ondertussen probeert de Langemarkenaar, wiens vrouw Erna en dochter Marlies ook bij het toneelgebeuren betrokken zijn, zich op andere manieren uit te leven. “We houden van fietsen”, verklapt hij. “Erna is lid van wielertoeristenclub Jonger Dan Je Denkt en fietste ooit van Gent naar Barcelona. Als corona geen roet in het eten gooit, dan fietst ze volgend jaar in oktober mee in Vietnam met haar mountainbike in de Rikolto Classics ten voordele van Vredeseilanden.”

“Zelf fietste ik ook al viermaal de Duchenne Heroes, een steunactie tegen de ziekte van Duchenne. Daarvoor kon ik al tweemaal 2.500 euro en twee keer 5.000 euro inzamelen. In een zevendaagse trip werden toen 700 kilometer afgehaspeld. Wij zijn van het principe ‘liever helpen dan te moeten geholpen worden’ en dat geeft ons een boost om door te gaan.”

(RB)