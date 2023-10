Lachspieren trainen met de Zingende Sterren

Van zaterdag 28 oktober tot zondag 12 november brengt het Koninklijk Cabareygezelschap De Zingende Sterren uit Waregem maar liefst achtmaal de voorstelling ‘Tes nie gemakkelijk’, een blijspel van Carine Mahieu. Zij neemt ook de regie in handen.

“Het is inderdaad weer die tijd van het jaar waarin de lachspieren getraind worden en vele Waregemse cultuurliefhebbers zich verzamelen voor een avond vol komedie en plezier. Voor velen traditie en nostalgie. We staan dan ook klaar om het toneel te betreden met een gloednieuw blijspel dat zeker voor de nodige hilariteit zal zorgen. Dit jaar brengen we ‘Tes nie gemakkelijk’, een toneelstuk dat ontstond uit een brainstormsessie van enkele leden”, zegt persverantwoordelijke Melodie Haelters.

“Het feit dat we ons noodgedwongen hebben heruitgevonden, maakt deze editie extra bijzonder”, vult regisseur Carine Mahieu aan. “Niet alleen naar inhoud, maar ook naar locatie. We zijn dan ook bijzonder verheugd een nieuwe thuishaven te hebben. Vanaf heden vind je ons secretariaat terug bij Waregem Gaver Tennisclub aan de stadionvijvers en in de schaduw van de Elindus Arena.”

“De opvoeringen vinden plaats binnen de vertrouwde muren van CC De Schakel (momenteel onder constructie om een vernieuwde infrastructuur te creëren, red). Met onze brainstormsessie hebben we dit jaar een vertoning tot stand gebracht op een manier die anders is dan we gewend zijn.”

Tickets

“We hebben ons aangepast aan de omstandigheden en zijn vastbesloten om iedereen een onvergetelijke avond te bezorgen.”

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 28 oktober, zondag 29 oktober, dinsdag 31 oktober, woensdag 1 november, zaterdag 4 november, zondag 5 november, zaterdag 11 november en zondag 12 november. Tickets zijn te verkrijgen in het secretariaat en online.

(PP)

Info: 0474 08 20 07 en www.dezingendesterren.be