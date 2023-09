Lachen met Nut en Vermaak

Van vrijdag 29 september tot en met zondag 8 oktober brengen de leden van Toneelbond Nut en Vermaak de komedie ‘Beestig Geestig’ op de planken van oc Nieuwenhove. “Het spektakel speelt zich af in een dierenspeciaalzaak die haar 50ste verjaardag viert”, klinkt het bij de toneelgroep.

Toneelbond Nut en Vermaak speelt sinds 1978 jaarlijks een stuk in het lokale ontmoetingscentrum. Eind 2015 besloten bestuursleden en rasechte Ninovieten Philip Himpe en Johan Vanden Broucke om na jaren spelen zelf een verhaal te schrijven. In november 2016 bracht Nut en Vermaak de première van De Hemel of De Hel. Sindsdien brengt de sympathieke vereniging elk jaar een eigen komedie.

“We hebben geen specifieke opleiding gevolgd maar putten uit een grote ervaring als speler en regisseur”, vertelt Johan Vanden Broucke. “Daarnaast halen we enorm veel inspiratie uit ons sociaal engagement”, vult Waregems schepen Philip Himpe aan. “Wie vaak onder de mensen komt, ziet en hoort veel.” De heren sloten zich aan bij de vereniging van Vlaamse Toneelauteurs, waardoor andere groepen hun stukken kunnen opvragen en opvoeren.

Generatiewissel

Vanaf 29 september staat Nut en Vermaak opnieuw zes keer op de planken. “Over de inhoud van Beestig Geestig kunnen we enkel vertellen dat het verhaal zich afspeelt in een dierenspeciaalzaak die haar 50-jarige bestaan viert. De zaak heeft, zoals veel familiebedrijven, last van de generatiewissel. Dat thema in combinatie met typen klanten, werknemers en vertegenwoordigers leidt tot een twee uur durend spektakel waar de lachspieren getest zullen worden.”

Voor Celien Valcke wordt het een speciale voorstelling aangezien ze debuteert als regisseur. Het jonge, plaatselijke talent Louise Vercaemst maakt haar debuut als acteur.

Plaats reserveren

De première vindt op vrijdag 29 september om 20 uur plaats. De andere speeldata zijn zaterdag 30 september (20 uur), zondag 1 oktober (17 uur), vrijdag 6 oktober (20 uur), zaterdag 7 oktober (20 uur) en zondag 8 oktober (17 uur). Een kaart kost 9 euro. Meer info en tickets bestellen kan op https://www.toneel-nut-en-vermaak.be/ of op het nummer 0468 18 50 71. (LV)