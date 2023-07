Lachen geblazen met Het Geheim van de Roze Ridder in Torhout

Theater O’ana brengt op vrijdag 8, zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16 september, om 20 uur in zaal Club De B, de komische toneelvoorstelling ‘Het Geheim van de Roze Ridder’. De kaartenverkoop is net van start gegaan. Er wordt op vier keer een vol huis gehoopt.

Sylke Vanrietvelde (30) richtte in maart 2018 mee Theater O’ana op en is sinds de start voorzitter van de kring die op jeugdproducties focust. “Met Het Geheim van de Roze Ridder zetten we al onze vierde productie neer”, zegt ze. “Het is een doldwaze komedie waarin een groep leerlingen onder de zogezegd deskundige leiding van meester François een middeleeuws, historisch stuk over de Roze Ridder speelt. Dat loopt niet van een leien dakje. De acteurs zitten onvoldoende in hun rol of komen niet opdagen, de decorstukken zijn niet afgewerkt en in de voorbereidingen zijn er meerdere fouten geslopen. Plus: de meester kan het helaas niet laten om zich constant met de acteerprestaties en het verloop te bemoeien tijdens de voorstelling zelf. Dat leidt tot intern gekibbel en… verrassende wendingen.”

Een komedie pur Sang

De regie wordt gevoerd door Matthijs Vandekinderen. Die is vooral in de musicalwereld bekend als regisseur en acteur bij KotéKoer in Brugge. Voor alle duidelijkheid: Het Geheim van de Roze Ridder is geen musical, maar gewoon theater. Een komedie pur sang.

Spelen mee: Lou Bosmans, Jonathan Bruynooghe, Axelle Cools, Lars Deleu, Lucas De Pauw, Astrid Desmet, Jens Fierens, Lize Gijbels, Jonas Hoste, Lisa Kerkhofs, Cor Meulemeester, Eva Nijborg, Lisa Nijborg, Hanne Vandenbussche, Sylke Vanrietvelde, Lorien Verhelst, Lentl Vermeersch en Phebe Vermeersch. De tekst is van de hand van Bart Spaey. (JS)