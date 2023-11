Lachen en brullen bij Volksvermaak

Volksvermaak Dadizele hield onlangs haar Comedy Café waarbij verschillende comedians over de vloer kwamen in zaal den Ommeganck. Op de foto zien we zittend v.l.n.r. Annelies Naert, Stefan Cardoen en Annelies Vuylsteke. Rechtstaand poseren Ulla Vanacker, comedian Erhan Demirci, Ingmar Clarysse, comedian Kjen Descheemaecker, David Edebouw, Pascal Seys en Steven Bommerez. Ondertussen zijn de voorbereidingen al begonnen voor de reeks toneelvoorstellingen die Volksvermaak binnenkort op de planken brengt. Op 27, 28, 30, 31 januari en op 2, 3 februari 2024 staat de cultuurvereniging op de planken in den Ommeganck met de toneelvoorstelling ‘Hotlips’. (BF/foto JS)