Laatste toneelvoorstelling ‘Fractie van een seconde’ van Rudy Claeys en Stef Vanlee

In het ontmoetingscentrum De Vonke Heule waren 280 leerlingen van het 5e en 6e jaar secundair onderwijs van Spes Nostra Heule de laatste getuigen van de toneelvoorstelling ‘Fractie van een seconde’, het beklijvende theaterstuk rond verkeersveiligheid. Na vier en een half jaar valt het doek definitief over het stuk. Rudy Claeys en Stef Vanlee sensibiliseerden zes en een half jaar meer dan 75.000 jongeren. Goed voor 300 voorstellingen.

‘Fractie van een seconde’ is een sensibiliserend succesverhaal met hoofdrolspeler Rudy Claeys die in 2003 zelf betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval en dit stuk speelt vanuit zijn elektrische rolstoel. Rudy predikte sindsdien dat – ondanks hij het slachtoffer werd van een ongeval – hij geen slachtoffer van het leven is. Hij wou bewijzen dat je ook met een ernstige beperking kan meedraaien in de maatschappij en het verschil kan maken. Dat bewees hij samen met Stef Vanlee (MUG-verpleegkundige/acteur uit Dertigers, Familie).

Stef Vanlee en Rudy Claeys ontmoetten elkaar voor het eerst in 2012 te Sint-Katelijne-Waver, waar Rudy als gastspreker in het Sint-Ursula instituut zijn verhaal kwam vertellen, over hoe het is om door te gaan na een verkeersongeval. Stef Vanlee getuigde er die dag over de drama’s die hij ziet tijdens weekendongevallen. Na enkele ontmoetingen besloten ze beide verhalen te bundelen en onder regie van Walter Janssens naar buiten te brengen in een theaterstuk ‘Fractie van een seconde’. Op 24 mei 2016 ging het stuk onder grote in première. In 2017 werd ‘Fractie van een seconde’ bekroond met de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs.

‘Fractie van een seconde’ is een unieke toneelopvoering van een gedreven spoedverpleegkundige en een verkeersslachtoffer die voor de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Het is een aangrijpend verhaal. Alles wat je hoort, is waargebeurd en dat zet jongeren aan het denken.

In hun allerlaatste opvoering sensibiliseren Rudy Claeys en Stef Vanlee de leerlingen van 5e/6e secundair Spes Nostra voor veiliger verkeer. De toneelvoorstelling stopt maar de sensibilisering nooit ‘omdat een fractie van een seconde je leven compleet kan veranderen’!