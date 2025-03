KVGO-toneel bestaat 120 jaar: “Met vereende krachten nieuw leven ingeblazen”

Na 120 jaar is KVGO-toneel Oostende nog springlevend. Momenteel speelt de toneelvereniging hun voorstelling ‘Eén is geen’ in De Grote Post. Alle voorstellingen zijn uitverkocht, goed voor 720 tickets. “Er komt veel meer bij kijken dan mensen beseffen”, licht voorzitter en regisseur Filip Ledaine toe.

KVGO-toneel werd in 1905 opgericht als onderdeel van het Van Neste Genootschap. De officiële inhuldiging vond plaats op 25 november 1905 in hotel St. Georges, maar het allereerste toneelstuk, Een offer, werd daarvoor al opgevoerd in Hotel de Vienne in de Langestraat. De volgende voorstellingen vonden plaats in de Koninklijke Stadsschouwburg, op de hoek van de Vlaanderenstraat en de Van Iseghemlaan. Sindsdien heeft het Koninklijk Van Neste Genootschap Oostende al veel meer dan 120 stukken gespeeld, in alle mogelijke genres. Sinds twee jaar is er een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuur, met de wil om er vol nieuwe moed en frisse ideeën nog vele jaren bij te doen.

“Enkele jaren geleden was de vereniging op sterven na dood. Er waren enkel nog een voorzitster, secretaris en penningmeester actief. Ik heb de teugels toen overgenomen en een nieuw bestuur verzameld. Er zijn wel nog mensen die verenigingswerk willen doen, maar je moet ze enthousiast maken en betrekken. Met vereende krachten hebben het KVGO-toneel zo nieuw leven in geblazen”, blikt de voorzitter terug.

Jongeren

Veel andere toneelgroepen hebben het niet overleefd. “Ik ben begonnen met toneel in 1997 en toen waren er ongeveer dertien verenigingen in Oostende. Ondertussen zijn er al enkele gestopt en zijn er nog een vijftal actief. Het is moeilijk om jonge mensen te overtuigen om er nog tijd in te steken. We doen ons best om jongeren kansen te geven, maar als ze naar het hoger onderwijs gaan, hebben ze vaak geen tijd meer om doordeweeks te repeteren.”

In totaal bestaat de vereniging uit 20 tot 25 mensen. “We spelen nu een stuk met zes mensen. We hebben daarnaast mensen die de bar en het decor doen. We zijn in totaal met acht bestuursleden.”

Veel werk

Meestal wordt er één productie gemaakt per jaar. Nu waren het er uitzonderlijk twee. “Na onze coproductie met Spiegel in december zijn we meteen aan onze volgende voorstelling begonnen: Eén is geen, een beestig goeie komedie van Yves Caspar. We beginnen dat wel te voelen. Je moet rekenen dat er zo’n 30 repetities zijn voor we het stuk opvoeren. Dat zijn er twee per week. We zijn er dus zo’n twee maanden mee bezig. Als regisseur ben ik weliswaar een jaar bezig met de voorbereidingen. Je moet een stuk lezen, herwerken en naar je hand zetten, je moet mensen zoeken om te spelen, uittekenen waar ze kunnen staan en dan nog een decor- en lichtplan maken. Veel mensen staan er niet bij stil wat er aan vooraf gaat. We vinden dat natuurlijk wel tof om te doen.”

Uitverkocht

Komend weekend zijn er nog drie voorstellingen. Evelyne Seys, Debby Smets, Mike Pitteljon, Eddy Crombeen, Annemie Dewinter en Tanya Lusyne staan op de planken. Voor Filip is het al het vierde stuk dat hij regisseert bij KVGO. “Afgelopen weekend hebben we veel respons gekregen. Alles is uitverkocht. Het doet wel deugd dat mensen nog altijd willen komen kijken. Je bouwt op den duur wel een trouw publiek op. Vrienden komen kijken en brengen dan andere mensen mee. Zo gaat het snel.”