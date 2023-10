Kuurns Theater viert 50ste verjaardag met bewerkte productie ‘Disco Daddy’ uit oprichtingsjaar

Dit jaar viert het Kuurns Theater zijn vijftigste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan brengt de toneelvereniging het stuk ‘Disco Daddy’, maar dan in een eigen bewerking. Twee huidige leden van het Kuurns Theater waren er al bij toen de toneelvereniging werd opgericht.

Het Kuurns Theater blaast dit jaar vijftig kaarsjes uit. Het toneelgezelschap werd opgericht in 1973 en bracht sindsdien altijd een gevestigde groep amateur-toneelspelers samen. Voor regisseur/acteur Willy Denhaene en belichtingstechnicus Louis Quartier is deze verjaardag extra speciaal, omdat zij er vanaf het begin bij waren.

Rondreizen

“In de beginperiode van het Kuurns Theater hadden we niet de luxe om onze voorstellingen in een zaal te spelen”, blikt Willy Denhaene terug. “We brachten onze producties afwisselend in een van de drie grote zalen die destijds beschikbaar waren in Kuurne. We waren eigenlijk meer een rondreizend gezelschap dat speelde in De Gilde, De Middenstand en Het Volkshuis.”

“Voordat het Kuurns Theater ontstond, waren er twee andere toneelgezelschappen in onze gemeente. Toen beide gezelschappen plotseling stopten, werd de basis gelegd voor het Kuurns Theater, dat vijftig jaar later nog steeds regelmatig producties verzorgt.”

Wisselende regisseurs

In de loop der tijd heeft Willy gezien hoe de aanpak van het theater geleidelijk veranderde tot wat we nu kennen. “In onze beginjaren werkten we met een vaste regisseur, destijds Rudi Raes. Maar enkele jaren geleden hebben we dit gebruik laten varen en zijn we overgestapt op meerdere wisselende regisseurs.”

“Enkele jaren geleden probeerden we ook proefmatig twee voorstellingen per jaar te brengen, maar dat was geen haalbare kaart waardoor we besloten elk jaar slechts één productie te brengen. Bovendien merken we steeds meer dat ons theatergezelschap dringend behoefte heeft aan nieuwe instroom, niet alleen acteurs maar ook mensen die zich willen bezighouden met belichting en geluid tijdens de voorstelling!”

Vroege disco

Voor het stuk Disco Daddy, dat vanaf vrijdag 24 november wordt opgevoerd door het Kuurns Theater, is Martin Vanluchene verantwoordelijk voor de regie. Het stuk dompelt je onder in de sfeer van 1973 en de vroege disco. Dus kam je haar een maand lang niet en haal die wijde broekspijpen maar uit de kast.

“Met het stuk Disco Daddy brengen we iets luchtigs waarbij ons enige doel is dat onze bezoekers zich vermaken en een fijne avond beleven”, vervolgt huidig voorzitter Lieven Van Speybroeck. “Met Disco Daddy keren we terug naar het oprichtingsjaar van het Kuurns Theater, namelijk 1973. Wie die tijd heeft meegemaakt, kan zeker teruggaan naar typische dingen uit die periode.”

“Het was ook een tijd waarin meer mocht en kon dan nu, daarom hebben we delen van het stuk aangepast die nu als ongepast zouden worden beschouwd en vervangen door hedendaagse onschuldige humor. Maar dat betekent niet dat het een serieuze bedoening wordt. We hebben er ook voor gekozen om zoveel mogelijk leden bij deze productie te betrekken. Daarnaast speelt er ook een gastacteur mee die een heel bijzondere rol zal vertolken.”

Disco Daddy biedt het publiek een kijkje in het leven van een gezin met twee kinderen, waarvan de vader rijkswachter is en de moeder huisvrouw. Het loopt echter anders dan verwacht wanneer hun twee dochters hun vriendjes thuis komen voorstellen.

Choreografe

“Omdat er in het stuk ook gedanst wordt, hebben we choreografe Joke Coucke ingeschakeld om dit gedeelte in goede banen te leiden”, gaat de voorzitter verder, die zelf in 2008 bij het Kuurns Theater is gekomen. “Om ons vijftigjarig jubileum extra kracht bij te zetten, hebben we ook al onze oud-leden uitgenodigd om de voorstelling bij te wonen. Dit deden we door hen een aankondiging te sturen zoals dat destijds in de jaren 70 werd gedaan. De respons daarop was geweldig!” (BRU)