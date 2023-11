Kurt De Witte of Kurio is al 35 jaar entertainer: “Ik speel graag een typetje”

Op zijn 15de kreeg Kurt De Witte al de goesting om mensen te entertainen. Toen hij 18 was, werd Kurio geboren. En 35 jaar later treedt Kurt nog altijd op als zijn alter ego. “Ik doe mime, clownacts en ben ook al eens een robot. Op kinderfeestjes komt daar meestal ballonnen plooien bij. En voor volwassenen speel ik graag een typetje”, vertelt Kurt kort over zijn optredens. Daarin staat mime intussen centraal.

In de jaren 80, Kurt De Witte was toen 15 jaar, waren de playbackshows populair. “En ik kreeg ook die microbe te pakken met nummers en ook de look van De Confetti’s. Kurio werd ik op 18-jarige leeftijd en dat dankzij mijn baas toen ik een vakantiejob deed in een garage. Hij riep me altijd met die naam”, lacht Kurt.

Intussen staat mime centraal in het entertainment van Kurio. “Maar bij mij is dat niet echt helemaal stijf blijven staan, neen, het is iets tussen standbeeld en clown”, legt hij uit.

Typetjes

Maar Kurio is veel meer dan dat. Je kan hem voor kinder- en volwassenenfeestjes vragen, voor personeelsfeesten en events in bedrijven. “En ik doe ook typetjes. Dat is begonnen toen ik me aansloot bij een cabaretgroep in Merelbeke. Dat kwam door een collega met wie ik samenwerkte bij de spoorwegen in Antwerpen. En van het een kwam het ander: bij Radio Exclusief Brugge werd ik gevraagd om typetjes te doen. Ik imiteer sedertdien regelmatig Rosa en Jimmy B.”

“Sedert een jaar word ik bijna elke maand gevraagd om voor animatie te zorgen bij Jumbo Veurne. Dat is dan meestal om ballonnen te plooien voor de kinderen”, legt Kurt uit die uitkijkt naar wat de komende weken op zijn programma staat. “Ik ben straks twee weekends de IJspiet in het Kasteel van Sinterklaas dat in Brugge staat aan de Dudzeelsesteenweg. Er is trouwens nog een Oudenburgenaar geëngageerd om het kasteel te bevolken; Dries Gilliaert zal er de Wegwijspiet zijn. En samen gaan we ook naar het Kasteel van de Kerstman; ik als Pakjeself en Dries als Wegwijself.”

Dat Kurt De Witte zo graag animeert en entertaint, heeft hij niet van een vreemde, want ook zijn ouders waren graag artistiek bezig. “Ze stonden ook altijd achter mij, hebben me overal naartoe gebracht toen ik ging playbacken.” Ook broer Jurgen is als de Feesttherapeut animator en hij begon eveneens met playbacken.

Familietrekje

De microbe heeft ook al zijn weg gevonden naar de kinderen van Kurt. Zoon Thibault (19) werkt als jobstudent in Center Parcs De Haan, waar hij animeert als Orry. “En hij studeert toerisme en eventmanagement”, voegt Kurt eraan toe. Dochter Phebe (16) heeft dan weer de dansmicrobe te pakken en nam al aan diverse wedstrijden deel. Ze danst onder andere bij Junior Cie, een onderdeel van het Gestellae Ballet en wil er later professioneel mee aan de slag. “En ze geeft nu kleuterdans en kleuterturnen in sporthal Ter Beke.”

In Biezenbilk

Naast de drukke maanden aan het einde van het jaar heeft Kurio ook al een bijna volle agenda in het voorjaar. “Ik word nu veel gevraagd voor communie- en lentefeesten. Na corona begon alles wat afwachtend. Intussen is alles weer meer op gang gekomen. Je voelt dat verenigingen en handelszaken financieel ruimte vrijmaken om een evenement te organiseren, terwijl net na de crisis er eerder kleine feesten in beperkte groep plaatsvonden”, weet Kurt, die op woensdag 6 december in eigen stad mag animeren in LDC Biezenbilk tijdens het sinterklaasfeest voor het personeel en de kinderen van het OCMW en woonzorgcentrum Riethove.

Beroepshalve werkt Kurt De Witte als verkeersleider niveau 2 bij Infrabel, met standplaats in Brugge. Hij is er verantwoordelijk voor safety en trafficcontrol voor de hele regio West-Vlaanderen en werkt er in ploegen.

“Ik heb daar heel goede en begripvolle collega’s die gemakkelijk van dienst met mij ruilen als ik een optreden heb”, prijst Kurt zich gelukkig.

Info: www.bloggen.be/kurio73 of Facebook animator kurio.