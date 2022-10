Kunstkring Richten viert stijlvol het 75-jarig bestaan: Kwaliteitstheater in de Kattenstad

De Ieperse Kunstkring Richten werd in het stadhuis ontvangen ter gelegenheid van hun 75-jarig bestaan. Voor dit albasten jubileum bood de stad alle Richten-leden en genodigden een hapje en een drankje aan. Daarna werd er verder gefeest in café Dépot met als artistiek toetje een Gentse muzikale verrassing.

“Dit najaar komt er uitzonderlijk geen eigen productie op de planken”, vertelt Dirk Clement. “Alle creatieve en financiële krachten worden gespaard voor hét hoogtepunt in het voorjaar van 2023. Dan brengen we Als we maar ziek zijn, een eigen bewerking op rijm van Molières Le Malade Imaginaire in een regie van Bart Cafmeyer. “Voor decor en kostumering wordt er voor deze productie samengewerkt met 6BK (artistieke klassen) van de Heilige Familie. De voorstellingen vinden plaats in de concertzaal van het JOC op 10, 11, 14, 17 en 18 februari. Richten trakteert dan alle toeschouwers graag op een drankje.”

We sparen kosten noch moeite om professionele regisseurs aan te trekken

Start met ambities

“De Ieperse Kunstkring werd opgericht in 1948 door Daniël Morisse, Jules Devos, Omer Allegaert en Maurice De Clercq en startte met hoge ambities. In Ieper zou voortaan niet enkel een toneelvereniging bloeien, maar ook een koor en zelfs een symfonisch orkest. Na verloop van tijd bleken deze drie doelstellingen toch iets te hoog gegrepen en ging men zich vooral richten op kwalitatief toneel. De eerste huisregisseur gedurende 16 jaar lang was Staf Bruggen, daarna werkte men steeds met beroepsacteurs en -actrices die maar al te graag naar Ieper kwamen om te regisseren. In dit rijtje zitten namen als Gerard Vermeersch, Guido Cafmeyer, Roger Bolders, Kurt Defrancq, Sebastien Dewaele, Oswald en Jeroen Maes, Johan Sips, Bert Vannieuwenhuyse, Josette Vanhooydonck en vele anderen. Onder impuls van Maurice De Clercq werd binnen Richten in 1962 De Toneelstudio opgericht, een toneelgroep voor ‘jong talent tot 30 jaar’, die 11 jaar lang heel succesvol was. In 1973 smolt ‘de studio’ samen met de bestaande spelersgroep.”

Onder het bezielend voorzitterschap van wijlen Rik Morisse nam Richten in de loop der jaren een echte pioniersrol op zich. Van 1976 tot 2016 zorgde de Kunstkring ervoor dat bekende en relevante Vlaamse en Nederlandse theatergezelschappen de weg naar de Ieperse schouwburg vonden. Deze gastproducties waren keer op keer echte voltreffers. “Na het overlijden van Rik Morisse bleek nogmaals hoe gigantisch groot zijn impact was op het toneelleven in het Ieperse”, vervolgt Dirk Clement. “Het nieuwe bestuur oordeelde dan ook snel dat de formule van twee gastproducties boven op de eigen twee producties per jaar niet langer werkbaar was en besloot zich uitsluitend te focussen op de eigen twee producties. Hiervoor worden kosten noch moeite gespaard om professionele regisseurs aan te trekken en kwaliteitsvol en vaak vernieuwend theater te brengen in de Kattenstad. Ook blijft Richten op zoek gaan naar jonge acteurs en actrices en is men van plan nog meer inspanningen te doen om de toneeldrempel te verlagen voor nieuwkomers en mensen uit kansarme(re) milieus. In die zin blijft Richten zijn pioniers-DNA nog altijd trouw.”