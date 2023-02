Kunst na Arbeid hervat met ‘spreken is zilver, zwijgen is goud’

De toneelvereniging Kunst Na Arbeid (KNA) uit Moorslede staat binnenkort opnieuw op de planken met een reeks voorstellingen. KNA koos dit jaar voor de tragikomedie ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’. “Het is de eerste keer dat de voorstelling in onze provincie zal gespeeld worden”, aldus Mario Soenen, regisseur van dienst.

Net zoals bij veel andere toneelverenigingen was het ook voor KNA Moorslede lang wachten vooraleer men weer op de planken kon staan. “Het is toch alweer van 2020 geleden dat we toneel brachten. Ook hier stak de coronacrisis een serieuze stok in de wielen”, aldus regisseur Mario Soenen.

Kluis gekraakt

Mario is al sinds 1995 verbonden aan KNA. Hij stond er al op de planken, maar was er ook al een drietal keer de regisseur van dienst. “De voorbije jaren wisselde ik die rol vaak af met Dirk Degryse. Dit jaar zouden we eigenlijk een gastregisseur hebben, maar die man werkt nu plots vast voor Open Doek waardoor een samenwerking toch niet mogelijk was.” Daarom werd er binnen vereniging toch gekozen om Mario, die inmiddels al de nodige ervaring heeft al regisseur, het toneelstuk in goede banen te laten leiden. “Ik vind het alvast een heel erg leuk stuk om te regisseren.”

Geen klucht dit jaar, maar een tragikomedie. Er werd gekozen voor het stuk Spreken is zilver, zwijgen is goud van Peter Opstaele. Op een pleintje ergens in een kansarme buurt gaat het leven zijn normale gang. De meeste bewoners proberen het hoofd boven water te houden. Op een dag gebeurt er iets onwaarschijnlijks. De kluis van een industrieel wordt gekraakt en na een achtervolging kunnen de daders ontsnappen door het gestolen geld rond te strooien op straat. Een klein deel wordt teruggevonden, maar een groot deel is verdwenen. Iedereen wordt verdacht en zou wel eens een reden kunnen hebben om het gestolen geld niet terug te brengen.

Twee nieuwe actrices

Kunst na Arbeid brengt de voorstelling vijf keer. De acteurs staan op zaterdagen 25 februari en 4 maart, op zondag 26 februari, op woensdag 1 maart en op vrijdag 3 maart in GC De Bunder op de planken. De voorstellingen beginnen telkens om 20 uur, enkel die op zondag 26 februari start reeds om 18 uur.

“Dit jaar mogen we ook twee nieuwe actrices verwelkomen. Marijke Goossens en Lies Vandamme maken hun debuut bij KNA”, aldus Mario. Daarnaast kunnen de acteurs en de regisseur opnieuw rekenen op heel wat helpende handen achter de schermen. Onder ander de decorploeg en de mensen in de bar zorgen er mee voor dat ook dit jaar heel wat toneelliefhebbers volop kunnen genieten.”

Ondertussen loopt de kaartenverkoop in aanloop naar de voorstellingen vlot. Reserveren kan door een mail te sturen naar reserveren@toneelknamoorslede.be of door een mailtje te sturen naar cultuur@moorslede.be. Een kaartje kost 10 euro aan de deur. In voorverkoop betaal je 9 euro. Wie een cultuurabonnement heeft kan voor 8 euro een toneelvoorstelling van KNA meepikken.

(BF/foto JS)