Kunst en Vreugd speelt ‘Genoeg’ van Dimitri Leue

Kunst en Vreugd Hooglede brengt op zaterdag 18, zondag 19, woensdag 22 en zaterdag 25 november in De Gulden Zonne in Hooglede het toneelstuk ‘Genoeg’, in een eerste samenwerking met regisseur Bernard Decock. Het stuk is geschreven door de bekende acteur Dimitri Leue.

“Het voorstel om dit stuk te spelen kwam van onszelf”, zegt acteur Filiep Delannoy. “Onze regisseur heeft het stuk gelezen en zag het direct zitten. Het is een tragikomisch stuk: luchtig, maar met een boodschap in.”

Dieter Himpe nam de afgelopen jaren vaak de taak als regisseur op zich, maar voor het eerst sinds 2018 kiest hij opnieuw voor een plaats op het podium. “Ik doe het allebei erg graag. Het was alweer eventjes geleden, maar ik vind het enorm plezant. Volgend jaar sta ik dan weer aan de andere kant.”

Een sprankel hoop

Het stuk heeft een politieke achtergrond, niet toevallig net voor een verkiezingsjaar. “Een stuk over politiek, moet dat nu? Mensen hebben toch schoon genoeg van populistische politici met hun platte leugens en vierkante verdraaiingen, met hun hypocriete bochtenwerk? Wel, precies dat was bij Dimitri Leue de drijfveer om dit stuk te schrijven”, zegt Bernard Decock.

“Hij rekent erin af met de oude politieke cultuur en gunt ons aan het eind een prille sprankel hoop. Hij maakt er een familiedrama van, bijna een Shakespeariaans koningsdrama. Het stuk is zeer politiek bewust, maar blijft vrij neutraal. Verschillende standpunten passeren de revue. Ons intrigeerde van bij de eerste lezing ook de prachtige taal. Scherp, scherpzinnig, poëtisch, geestig grappig, brutaal beledigend… Leue mixt het meesterlijk, een waar genoegen.”

www.hooglede.be/tickets