Kunst en Vreugd brengt ‘Augustus ergens op de vlakte’: “Het is een voorrecht om dit stuk te mogen regisseren”

Toneelkring Kunst en Vreugd brengt vier keer het stuk ‘Augustus ergens op de vlakte’ in zaal De Gulden Zonne.

De toneelvereniging staat op zaterdag 15 maart, woensdag 19 maart en zaterdag 22 maart telkens om 20 uur op de planken en op zondag 16 maart om 18 uur.

Regisseur Patrick Deleu studeerde af aan het Koninklijk Conservatorium Brussel waarna hij onmiddellijk aan de slag kon bij het Noord Nederlands Toneel in Groningen. Met de vertolking van Ivan in de tragikomedie ‘Kunst’ van Yasmina Reza won hij de Arlecchino, de prijs voor mannelijke beste bijrol.

Hoop, humor en liefde

Na enkele jaren in Groningen besloot Patrick terug te keren naar België en legde hij zijn focus op het regisseren van liefhebberstoneel. Daarnaast baat hij ook een kleine kroeg uit in Menen, De Coulisse. “Het is een voorrecht om een stuk als ‘Augustus ergens op de vlakte’ te mogen regisseren. In een riant huis in een dorp verdwijnt de pater familias, wat voor paniek zorgt. Familieleden komen samen om elkaar te steunen, maar ook om elkaar genadeloos af te maken. Hoop, humor en liefde zien we in het stuk of is het slechts een illusie? Het stuk leeft, ademt en groeit bij iedere repetitie. Langzamerhand komen zoveel lagen naar boven, worden de personages complexer in hun eenvoud en worden de verhoudingen tussen de personages blootgelegd. Een godsgeschenk voor elke regisseur om samen aan zo’n mooi stuk te werken met deze getalenteerde en gemotiveerde groep.”

“Bij deze wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de toneelgroep Kunst en Vreugd te bedanken voor de kans om dit stuk op scène te mogen brengen. Voor hun enthousiasme, vertrouwen en aanstekelijk temperament ben ik oprecht dankbaar”, aldus regisseur Patrick Deleu. (EVG)