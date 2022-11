Kunst Adelt speelt De Muizenval

In de toneelschuur van de Kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek wordt er door Kunst Adelt volop gerepeteerd voor de nieuwe productie van De Muizenval, een stuk van Agatha Christie in een regie van Dirk Derre.

Het stuk speelt zich af in het hotel The Mousetrap. In de buurt is een moord gepleegd. Al snel valt er een tweede slachtoffer. Een politieman logeert in het hotel en hoopt daar de dader te vinden. Alle gasten hebben een motief. Door een hevige sneeuwstorm kunnen ze het hotel niet uit. Ze proberen van elkaar geheimen los te krijgen, maar de moordenaar verraadt zich niet.

Het stuk wordt gespeeld door Carolien Bostoen, Greet Mahieu, Jessica Snauwaert, Johanna De Laere, Lieve Dhaeze, Liselotte Vermeulen, Victor Steel en Wesley van Rossen. De speeldata zijn 3, 9, 10, 15, 16 en 17 december. Volgens Peter Desauter van Kunst Adelt loopt de kaartenverkoop erg goed. Het is dan ook een zeer gekend stuk van Agatha Christie.

(SR)