Kunst Adelt brengt tragikomisch stuk ‘Almost, Maine’

Kunst Adelt brengt in maart ‘Almost, Maine’ van de Amerikaanse acteur en toneelschrijver John Cariani in een regie van Onno van Gelder jr.

Maine is een klein, mythisch stadje, waar op een koude avond in putje winter duizenden sterren flonkeren, het noorderlicht de sneeuw inkleurt en de bewoners de liefde op de vreemdste manieren beleven.

Het soort toneel waarvoor Onno van Gelder jr. graag in de regiestoel plaatsneemt. “De keuze voor Almost, Maine, een tragikomisch, gelaagd stuk met veel symboliek, heb ik samen met Kunst Adelt gemaakt. Het stuk (daterend uit 2004, red.) wordt ook nu nog vaak opgevoerd. Dat komt door de herkenbaarheid van het onderwerp, de liefde en de moeilijke weg die daarbij soms moet worden afgelegd”, steekt Onno van Gelder jr. van wal.

De bewoners van Maine beleven die liefde op de vreemdste manieren. Wat we ons daarbij moeten voorstellen? Een tipje van de sluier oplichten wil Onno van Gelder jr. niet, “maar het zal de mensen verrassen.”

“Elke regisseur heeft zijn eigen stijl,” vervolgt Van Gelder jr. “maar ik behoud de eigenheid van het stuk, omdat de auteur een bepaald idee heeft en die wil neerzetten. Mijn stijl komt tot uiting in een aantal decorwissels, die sober zijn, maar wel zeer sprekend en sfeervol. De decorstukken zijn volgens mijn aanwijzingen gemaakt door de mensen van Kunst Adelt.”

Van Gelder jr. koos ook de muziek. “Het gaat om hedendaagse muziek, die tamelijk filmisch is en een bepaalde sfeer oproept, en waarvan ik vind dat ze bij het stuk past.”

Positieve noot

De teneur van het stuk is zoals aangehaald tragikomisch, maar is het nu de treurnis of de vrolijkheid die primeert? “Ik ben ervoor de realiteit weer te geven, maar het stuk eindigt op een positieve noot en de mensen gaan er een goed gevoel aan overhouden.” (CGRA)

Voorstellingen op 11, 17,18, 23, 24 en 25 maart om 20 uur in de toneelzaal van kinderboerderij De Zeven Torentjes, Canadaring 41. Tickets (12 euro): www.kunstadelt.be.