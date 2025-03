Kunst Adelt brengt ‘Oom Wanja’

De toneelkring Kunst Adelt, met vaste stek in toneelzaal Zeven Torentjes, speelt op 15 maart de première van hun nieuwe voorstelling Oom Wanja, het wereldbekende stuk van Anton Tsjechov. “Het stuk toont hoe menselijke verhoudingen in elkaar zitten en is razend actueel in haar thematiek”, zegt voorzitster Greet Mahieu.

Op 15, 21, 22, 27, 28 en 29 maart brengt toneelkring Kunst Adelt het stuk Oom Wanja op de planken. De toneelkring werd opgericht in 1919 als een parochiale zang- en toneelvereniging met een sterke binding met de abdij van Steenbrugge. De katholieke invloedssfeer is intussen al lang afgeschud en de voorstellingen hebben al decennia plaats op het domein van kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek. In het stemmige toneelzaaltje is er plaats voor honderd personen. Naast komedies brengt de toneelkring geregeld ook wat ernstiger werk. Zoals Oom Wanja dus. Het is een toneelstuk uit 1889 van de Russische schrijver Anton Tsjechov waar alles zich afspeelt op het landgoed waar Wanja met zijn moeder en zich nichtje Sonja woont. Het leven wordt er bepaald door orde, regelmaat en hard werken. Het stuk wordt voor Kunst Adelt geregisseerd door Philippe Lepez.

Razend actueel

“We kozen voor Oom Wanja omdat dit stuk inhoudelijk wonderwel razend actueel is. Omdat het nog steeds betekenisvol toont hoe menselijke verhoudingen in elkaar zitten”, vertelt voorzitster van Kunst Adelt Greet Mahieu. “Het is een mooie uitdaging om er met een moderne hedendaagse visie en vertelstijl tegenaan te gaan. En het mag dan wel om ernstige thema’s gaan, met zijn cynische humor brengt Tsjechov ons ook wel aan het lachen. Wij zullen het publiek dus zeker niet vervelen met een stuk uit de oude doos”, gaat Greet Mahieu verder. “Het is levend theater met ook wel gekke situaties. En onze live muzikant zal iedereen trouwens op tijd en stond met een muzikale tussenkomst verstrooien.”

De acteurs zijn Dominik Thyvaert, Inge Vermeulen, Isabelle Lanszweert, Johan Broeckaert, Stijn De Vos, Tine Mertens en Victor Steel. (PDV)

Voor tickets en praktische info: www.kunstadelt.be