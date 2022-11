KTKH speelt klassieke komedie ‘Oscar’ in het Knoks

Het Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist brengt op donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 december, telkens om 20 uur, in het Cultuurcentrum Scharpoord de komedie ‘Oscar’ van Claude Magnier, in een regie van Gino De Muyt. “We spelen de komedie volledig in ’t Knoks”, aldus bestuurslid Dominiek Segaert.

De regie is in handen van Gino De Muyt, die daarmee voor de eerste maal regisseert bij KTKH. “Toen ik zestien jaar geleden als toneelspeler de deur bij KTKH achter mij dichttrok, wist ik wat me te doen stond: regisseur worden. Mijn jarenlange toneelomzwervingen in Noord-West-Vlaanderen en de samenwerking met goede regisseurs hebben mijn visie gevormd. Ik probeer de cast mee te nemen in een energieke en temporijke manier van toneelspelen. Ben ik ouderwets als ik zeg dat hard werken minstens even belangrijk is als talent?”

“Nu ben ik dus terug waar heel veel voor mij ooit begon. Vele gezichten zijn nog dezelfde, en met de nieuwe mensen is het een aangename kennismaking geworden. Goede wijn wordt beter met de jaren. Sterke toneelstukken ook. ‘Oscar’ is een klassieker. Ik herwerkte het stuk naar een herkenbare situatie. Het speelt zich af in Knokke-Heist en wordt in het dialect gespeeld. De personages zijn zo onmiskenbaar, dat ze uw buurvrouw of -man zouden kunnen zijn.”

De korte inhoud: wanneer Jan Van Knocke, directeur en eigenaar van de parfum- en zeepfabriek Savonnerie du Knocke in ’t Walletje, op een dag heel bijzonder bezoek krijgt met onverwacht en verrassend nieuws, wordt heel zijn leven – en dat van zijn vrouw – op zijn kop gezet. Hij krijgt de ene na de andere verrassing te verwerken. Hoe de toekomst van het chicste parfumbedrijf van Knokke-Heist er zal uitzien, kom je te weten in ‘Oscar’!

Kaarten voor de voorstelling van ‘Oscar’ kosten 10 euro en zijn te koop bij de leden, Cultuurcentrum Scharpoord 050 63 04 30, Dirk Timmerman 0479 36 66 10 en Dominiek Segaert 0479 69 18 65, of via www.ktkh.be.