Kruiseikse Toneelvrienden vier keer op de planken met blijspel: “Nieuwe acteurs zijn welkom”

Johan Vuylsteker deed vorig jaar met de komedie Schip-breuk de eerste keer de regie, samen met Anouschka Caillon. Nu vormt hij een duo met Tom Forrest. Op de planken staan Rudi Stofferis en zijn echtgenote Mieke Vanmarcke, Tom Forrest, Luc Lernou, Anouschka Caillon en Jurgen Rigole.

De Kruiseikse Toneelvrienden spelen twee weekends het blijspel Een naam in vlees. De bezetting is eerder klein en dat heeft zijn reden. “Nieuwe actrices en acteurs zijn alvast welkom en mogen zich bij ons melden”, zegt Johan Vuylsteker. De Kruiseikse Toneelvrienden hebben een rijke geschiedenis. Ook voor hen gooide corona roet in het eten. Ze speelden een paar jaar geen voorstellingen, waarop het altijd lachen geblazen is. Volks vermaak van de bovenste plank en dat zal deze keer niet anders zijn.

Russische maffia

Roger Depoorter is directeur van een groothandel in vlees. Hij houdt daarmee, tegen zijn zin, een familietraditie in stand. Nadat zijn grote liefde, Nikita, naar Rusland is vertrokken om voor haar zieke moeder te zorgen, heeft hij niets meer van haar vernomen.

Die teleurstelling, en het feit dat geen enkele vrouw de herinnering aan Nikita kan wegnemen, hebben tot gevolg dat Roger geen oog meer heeft voor andere vrouwen. Ook niet voor zijn toegewijde secretaresse. Maar dan duikt plots, na het overlijden van zijn moeder, een doos met brieven op. Hierdoor beseft Roger geleidelijk wat zich in het verleden heeft afgespeeld en begint de zoektocht naar Nikita. Dit wekt echter ook de belangstelling op van de Russische maffia die zo haar eigen redenen heeft om Roger bij te willen staan. Het spannende en hilarische verhaal wordt gespeeld in drie bedrijven.

De voorstellingen gaan door in de parochiezaal op vrijdag 24 november om 20 uur, zaterdag 25 november om 19 uur, zaterdag 2 december om 19 uur en zondag 3 december om 15 uur.