Kortrijkse Revue gaat met digitaal met afleveringen van ‘Ip dril met Angèle’

De Kortrijkse Revue gaat digitaal. ‘Ip dril met Angèle’ kwam tot stand na enkele Facebookfilmpjes rond het typetje Angèle die in een sappig Iepers accent op de Facebookpagina van de Revue verscheen tijdens de lockdown.

Er werd begin dit jaar besloten om de Revue nog een jaar te verplaatsen. In het begin van 2022 was de situatie nog te onzeker om de repetities te starten”, zegt bestuurslid Nathalie Deleu, echtgenote van Tom Boury, die auteur is van de Revue.

Nathalie beheert de Facebookpagina van de Kortrijkse Revue en speelt het typetje Angèle. “Op de filmpjes met Angèle kwamen mooie reacties en het idee ontsproot om Angèle op ‘dril’ te laten gaan in Kortrijk, waar ze af en toe een vast personage van de Revue zou ontmoeten. Mijn echtgenoot Tom besloot om teksten te maken voor de sketches. Kurt Verhelst – het personage Pietje in de Revue – heeft ervaring in het filmen en zou alles opnemen. Het project werd veel groter dan oorspronkelijk gedacht werd. We waren er vier maanden mee bezig en deden gedurende de hele maand mei filmopnames. Ieder vast personage en een paar vaste figuranten komen er in voor.”

Alle trekpleisters

Angèle gaat ‘ip dril’ naar verschillende terrassen in Kortrijk. “We mochten ook in een apotheek en een frituur filmen, en gaan naar de maandagmarkt, Overleie, de Veemarkt, Sint-Jan, Buda Beach, het begijnhof,… waardoor we alle trekpleisters van de stad Kortrijk belichten.” Nathalie vertelt dat de sketches gespeeld worden door de vaste acteurs van de Revue in hun eigen personage en enkele vaste figuranten. “Mijn personage is het bindmiddel tussen alles.”

Ieder vast personage komt in de sketches voor

Ondertussen werd de eerste aflevering van ‘Ip dril met Angèle’ online geplaatst op de Facebookpagina van De Kortrijkse Revue. De drie volgende afleveringen komen online op de drie volgende zondagen van juni. Het uur wanneer de eerste aflevering online komt wordt nog meegedeeld via Facebook.

(ED)