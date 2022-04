Kortrijk overweegt Russisch balletgezelschap toch uit te nodigen

Stad Kortrijk overweegt om de Russische gezelschappen Sint-Petersburg Festival Ballet en het Baltic Festival Orchestra dan toch uit te nodigen nadat de gezelschappen openlijk het Poetin-regime en de oorlog in Oekraïne veroordeelden.

Op 1 maart 2022 annuleerde het stadsbestuur op vraag van Team Schouwburg Kortrijk de balletvoorstelling van het Sint-Petersburg Festival Ballet. Samen met het Baltic Festival Orchestra zouden zij op 19 april ‘Het Zwanenmeer’ van Peter Tsjaikovski brengen. “We zullen nooit cultuur schrappen maar het gaat hier om Russische gezelschappen. Met zulke boycot maken we een statement dat we niet akkoord gaan met de vreselijke oorlog in Oekraïne”, vertelde schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) toen. “We wilden snel handelen omdat we dachten dat ze toelages kregen van het Russisch regime. Het was een moeilijke beslissing. We namen die in het kader van de economische sancties.”

Geen banden met regime

Nadat de twee Russische gezelschappen openlijk het Poetin-regime en de oorlog in Oekraïne veroordeelden, draait het stadsbestuur bij. “We lieten een verklaring publiceren waarin we afstand nemen van het regime en de oorlog”, zegt artistiek directeur van de dansers Irina Veres. Intussen werd vernomen dat de naam Sint-Petersburg Festival Ballet zou veranderen in het International Festival Ballet. “Sint-Petersburg staat niet meer voor grote cultuur en Tsjaikovski. Poetin heeft de naam in diskrediet gebracht door bloed en oorlog.” Schepen van Cultuur Axel Ronse duidt. “Zij namen wel degelijk afstand. We zijn inderdaad van plan om hen opnieuw uit te nodigen: ze zijn zeer welkom. Concrete plannen of data zijn er echter nog niet”, aldus de schepen.

‘Het Zwanenmeer’ is een regelrechte klassieker die wereldwijd wordt uitgevoerd sinds de première op 4 maart 1877 in Moskou.