Kortrijk annuleert voorstelling van Russisch balletgezelschap

De balletvoorstelling van ‘Het Zwanenmeer’ van Peter Tsjaikovski, die zou doorgaan op 19 april in Schouwburg Kortrijk, is geannuleerd. Dit op vraag van Team Schouwburg Kortrijk.

De uitvoerders zijn het Russische Sint-Petersburg Festival Ballet en het Baltic Festival Orchestra. “De stad steunt de beslissing van Schouwburg Kortrijk. We zullen nooit cultuur schrappen maar het gaat hier om Russische gezelschappen”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

“Met die boycot maken we een statement dat we niet akkoord gaan met deze vreselijke oorlog.” Het Zwanenmeer is een regelrechte klassieker die wereldwijd wordt uitgevoerd sinds de première op 4 maart 1877 in Moskou.