Koninklijke Toneelkring Onder Ons ontvangen in stadhuis

Naar aanleiding van zijn honderdvijftigjarig bestaan is de Koninklijke Toneelkring Onder Ons ontvangen in het stadhuis. “Nie an iederein gegeven / Wa gieng Koenkelberge gezeid hèn ât ie nu nog moeten leven”, rijmde ondervoorzitter Ronnie De Reese, verwijzend naar de stichter. Onder Ons zag in 1873 het levenslicht als het Conscience Taal, Toneel en Letterkundige Genootschap en is daarmee de oudste nog bestaande culturele vereniging van Blankenberge. In de beginjaren werden er behalve toneel, operettes opgevoerd en lezingen en dansavonden ingericht. En het was traditie dat er met halfvasten een stuk werd opgevoerd. In 1921 kreeg de kring zijn definitieve naam, en in 1934 zag de ‘Blankenbergsche revue’ het levenslicht. Nu wordt er nog één toneelstuk per jaar opgevoerd; daarnaast kan je Onder Ons aan het werk zien tijdens de Havenfeesten. “Alles is veranderd, behalve dit: we zijn nog altijd geiren bie de leute. En me doen vowrs tot aan ons tweehonderdjarig bestaan”, beloofde De Reese. Op de foto staan Patrick De Meulenaere (schepen), Bo Bentein (voorzitter cultuurraad), Yorick Decoster (acteur), Ronnie De Reese (ondervoorzitter), Björn Prasse (burgemeester), Guy Deconinck (voorzitter), Annie De Pauw (schepen) en Kelly de Reese (coördinator licht en klank).