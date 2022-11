Koninklijke Sint-Michielsgilde schittert op Landjuweelfestival

De Koninklijke Sint-Michielsgilde werd uit 56 amateurtoneelgildes uit heel het Vlaamse landsgedeelte gekozen om deel te nemen aan het Landjuweelfestival in Turnhout.

“Het was de derde keer dat we aan dit festival mochten deelnemen”, aldus Marc Depla. “Als enige West-Vlaamse gilde hebben we al de verwachtingen ingelost met onze productie ‘Blackbird’ en met de acteurs Filip Vanderbeke, Mieke Wylin en onze Roeselaarse Sien Dangreau. We kregen door vriend en vijand heel veel lof toegezwaaid. De jury oordeelde: “We zagen een ijzersterke voorstelling die over de hele lijn klopte. Alle elementen (scenografie, licht, spel, regie, dramaturgie) klikten als puzzelstukken in elkaar en vielen samen tot een hoogstaande productie die ons bekoorde en in verwarring achterliet. Een productie met ballen!” Nu op naar onze volgende productie ‘Alles komt in orde’ begin december in ons parochiaal centrum in Beveren.” Info: www.KSMGvzw.be. (gf)