Koninklijk Werk Ibis presenteert eerste musical: “Deze productie brengt verbinding tussen leerlingen”

Leerlingen van het Koninklijk Werk Ibis repeteren druk voor hun eerste musical. De Kleine Prins wordt volgende week al opgevoerd. “De leerlingen tonen zich van hun creatieve kant”, luidt het.

“Toen verschillende leerlingen me na een optreden in het Kursaal aanspraken dat ze wel meer zouden willen zingen, rijpte het plan voor een eigen musical”, zegt Pascale Martin, lesgever exploratie aan Ibis. Dat was niet evident, want de school bereidt voor op een maritieme opleiding.

Over vriendschap

“Het verhaal van De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupery gaat over vriendschap en afscheid nemen en leende zich goed om er een musical van te maken. We namen contact met professional Jente Alonsius, die de leerlingen coachte en begeleidde.

“Na een rondvraag in de eerste en tweede graad wilden er tien leerlingen deelnemen. Het resulteerde in veel repetities”, zegt Pascale. Ze dook in haar kleerkast en vond zo de kostuums voor de eerste musical ooit in de school. “Wie niet op scène staat, helpt mee achter de schermen of met het schilderen van decors. Deze productie zorgt voor verbinding tussen de leerlingen.”

Creatieve leerlingen

De inbreng van de kinderen is groot. “Ik ben muzikaal en speelde al vele liedjes op keyboard”, zegt Gabriel Van Den Broeck (13). “Ik stelde voor om in deze musical een nieuw nummer te brengen. Ik schreef de tekst en de muziek en zal ook live op keyboard begeleiden. Ik kijk er echt naar uit.” Kieran Demedts brengt het nummer : “Ik speel een piloot en rap het nummer van Gabriel. Ik oefen ook vaak het liedje.”

De Kleine Prins wordt vertolkt door Milow Blondeel (13) : “Ik hou van acteren, spelen en zingen en speel een vrolijke rol. Podiumvrees heb ik niet. Ik vertolkte namelijk al een paar keer de Brabançonne voor een vol auditorium in het Kursaal.”

Ook de 11-jarige Eulalie Henry doet mee : “Ik speel een dubbele rol en zing ook. Het is zo plezierig dat ik eigenlijk ook al de teksten van de andere acteurs van buiten ken.” De kinderen zijn duidelijk enthousiast. Pascale Martin : “Dit is voor hen een mooi ervaring. Over een paar jaar is er misschien een nieuwe mogelijkheid om een musical te maken.”

Voor publiek toegankelijk.

De Kleine Prins wordt opgevoerd op vrijdag 6 december om 10.30 uur in zaal Vuurtoren. Het publiek bestaat uit leerlingen, ouders en sympathisanten. Kaarten kunnen nog aan de deur gekocht worden.