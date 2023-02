Koninklijk Theater Rostune duikt in de archieven: Expo over 100 jaar theater in Sijsele

Nog tot 25 februari kun je in de Cultuurfabriek terecht voor een tentoonstelling over (ongeveer) honderd jaar theater in Sijsele. Het bestuur van Koninklijk Theater Rostune dook in de archieven en exposeert een hele reeks affiches en andere memorabilia.

Koninklijk Theater Rostune haalt alles uit de kast om honderd jaar amateurtheater in Sijsele te vieren. Vanaf vandaag vrijdag tot 25 februari kun je in de Cultuurfabriek terecht voor een expositie over het toneel in Sijsele.

Eigenlijk zijn er al verder dan honderd jaar geleden eerste vermeldingen van amateurtoneel, namelijk in het jaar 1900 toen een groep met de welluidende naam ‘Sint-Aloyisius Jongelingenkring’ met een stuk debuteerde op 23 december van dat jaar. Deze kring bleef echter maar bestaan tot in 1920, waarna er zich een fanfare uit afsplitste.

De echte voorloper van het huidige theater Rostune ontstaat in 1921 onder de noemer ‘voor Taal en Volk’. In 1936 toen, de katholieke kerk nog bijzonder sterk stond, werd de naam gewijzigd naar ‘Voor God, Taal en Volk’. In de eerste helft van de jaren 50 was er een periode van inactiviteit om dan in 1956 een succesvolle doorstart te maken. In 1965 kreeg de toneelkring dan de erkenning van ‘Koninklijke Vereniging’.

Nog een belangrijke mijlpaal voor de vereniging was de ingebruikname van cultureel centrum Rostune in 1969 – voorheen werd vaak in een achterzaaltje van een café opgetreden – met in 1970 dan ook de naamsverandering naar ‘Theater Rostune’.

Eind 1989 viel de werking grotendeels stil, om dan in 1995 onder impuls van toenmalig schepen van Cultuur Joachim Coens en voorzitter van de stedelijke culturele raad en gemeenteraadslid Paul De Graeve herop te starten. Nog belangrijk: de oprichting van een jeugdwerking in 2002. Na moeilijke coronajaren is de werking opnieuw blakend van gezondheid.

(PDV/foto DC)