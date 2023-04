Kom naar ‘Getuige ten laste’ in Leke

Vanaf vrijdag 21 april brengt toneelkring De Speye uit Leke ‘Getuige ten laste’ van Agatha Christie tot leven op het toneel. Het is een stuk in regie van Tom Durie.

‘Getuige ten laste’ wordt al maandenlang elke dag in Londen opgevoerd en trekt duizenden toeschouwers. Toneelkring De Speye nam de taak op zich om het stuk ook in eigen lang te vertonen. Er werden prachtige decors gebouwd en de spelers leefden zich helemaal in in de sfeer van toen.

Korte inhoud

Het verhaal begint met een weduwe die de charmante Leonard Vole in haar testament opneemt, en enkele uren later wordt ze dood aangetroffen. Alles wijst dan ook in de richting van Leonard.

Is hij in staat de jury te overtuigen van zijn onschuld en kan hij zich verdedigen tegen de schokkende getuigenissen? In OC Lecca, die voor de gelegenheid omgetoverd wordt tot een rechtszaal met een speciale zitplaatsenopstelling, kan men de assisenzaak rond Leonard Vole van dichtbij meemaken en zelf oordelen of hij al dan niet schuldig is. Een spannende rechtszaak van Agatha Christie die men niet wil missen.

(ACK)

De voorstellingen gaan door in zaal Lecca op vrijdag 21 en zaterdag 22 april om 20 uur, op zondag 23 april om 15 uur, op woensdag 26 april, vrijdag 28 april en zaterdag 29 april om 20 uur, tickets kosten 11 euro en zijn te verkrijgen via www.ticketwinkel.be