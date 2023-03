Kom kijken naar ‘Vier vrolijke vrouwtjes’

Toneelgroep De onverwachte vrienden, gekend om hun vrolijke opvoeringen, brengen deze maand het stuk ‘Vier vrolijke vrouwtjes’. Deze komedie is in regie van Jean Desmaele en het stuk werd geschreven door Paul Coppens.

Eind deze maand brengt toneelgroep De Onverwachte Vrienden de komedie ‘Vier vrolijke vrouwtjes’. Het stuk gaat over vier vriendinnen die iedere vrijdag samenkomen om alle zorgen van zich af te schudden. Ze noemen zich de VVV, oftewel de Vier Vrolijke Vrouwtjes. Elke week hebben ze iets anders op het programma staan, waardoor ze zich nooit vervelen. Na een nachtje stappen komen ze op het idee om een date te zoeken voor de jongste van bende, Imke. Het blijkt dat hun uitverkorene, Nico, aan het scheiden is en op zoek is naar een nieuwe relatie. Imke doet er alles aan om van Nico af te geraken, maar hij duikt telkens weer op. Kortom, een verhaal vol misverstanden die tot hilarische taferelen leiden.

Speeldata

Op het toneel zien we Jolien Barbier, Marilyn Soen, Sabine Verstraeten, Kristine Vermeulen, Werner Pieters en Peter Verstraete. De voorstellingen gaan door op vrijdag 17 maart om 20 uur, zaterdag 18 maart om 20 uur, zondag 19 maart om 18 uur, woensdag 22 maart maar deze voorstelling is al uitverkocht, vrijdag 24 maart om 20 uur en zaterdag 25 maart om 20 uur telkens in OC Stationshuis, 9de Lijnieplein 1 in Merkem. De kaarten vliegen de deur uit dus snel bestellen is de boodschap. (ACK)

Kaarten in voorverkoop kosten 9 euro en zijn te verkrijgen via het telefoonnummer 0468 29 66 60 of via toneel.onverwachtevriendenmerkem@hotmail.com.