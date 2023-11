KLJ Wervik-Geluwe staat na vijf jaar weer op de planken

In een regie van Ingrid Dejonckheere speelt KLJ Wervik-Geluwe vier voorstellingen van de komedie Operatie Fresco. De laatste keer dat de jeugdbeweging uitpakte met toneelvoorstellingen dateert al van 2018, met ‘Pak in, stap uit’, onder leiding van regisseur Christine Mahieu. In 2021 overleed Mahieu na een slepende ziekte, en moest men op zoek naar een opvolger. Dat werd Ingrid Dejonckheere.

De voorbereidingen voor deze komedie begonnen al op zaterdag 20 mei. “Met alle spelers en de regisseur kwamen we toen samen om kennis te maken, een toneelstuk te kiezen en te luisteren naar de voorkeur voor een kleine of grote rol”, zegt Céline Mahieu, die dienst zal doen als souffleur. “In juli kwamen we twee keer samen om het toneelstuk eens te lezen. Onze eerste repetitie startte op 25 augustus. We repeteren telkens twee dagen in de week in dagcentrum Het Minnehuis in de Kruisekestraat, waar onze regisseur werkt.”

Op een verwaarloosde zolderkamer boven een Italiaanse pizzeria houden Ellen, Bob en de mysterieuze Jinx zich schuil. In het grootste geheim hebben ze het plan opgevat om in te breken in de Sixtijnse Kapel en daar een groot onrecht recht te zetten. Om in hun opzet te slagen, moeten ze hun plan geheim kunnen houden voor de nieuwsgierige eigenares van de pizzeria, de Zwitserse Garde en… de maffia.

Stoofvlees

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 24 november om 20 uur en zondag 26 november om 10 uur in het GC Gilwe in de Wervikstraat in Geluwe, en vrijdag 1 en zaterdag 2 december om 20 uur in GC Forum Wervik.

Kaarten kosten in voorverkoop acht euro en aan de deur tien euro en zijn te verkrijgen via kljwervik@hotmail.com, bij alle spelers of 0479 12 88 08 (na 18 uur). Na de matineevoorstelling op zondag 26 november kan men ‘s middags aanschuiven voor stoofvlees met frieten. Tickets hiervoor kosten 20 euro, de voorstelling inbegrepen.

(EDB)