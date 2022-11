KLJ Meulebeke met ‘Eén is Geen’ op de planken

In hun 77ste speelseizoen brengen de leden van de Meulebeekse KLJ het blijspel ‘Eén is Geen’ van Yves Caspar in een regie van Michel Rogissart die hiermee precies tien jaar aan de slag is bij het KLJ toneelgezelschap. Meteen zetten ze de toneeltraditie verder en zijn ze één van de weinige jeugdverenigingen die er in slagen om, onafgebroken, meer dan driekwart eeuw toneel op de planken te brengen.

‘Eén is Geen’ loodst de kijker binnen in een prestigieus vastgoedkantoor dat gespecialiseerd is in de verkoop van luxueuze tweede verblijven in het buitenland. De makelaar staat op het punt een belangrijke verkoop te sluiten van een vakantiehuis in een exclusief paradise resort in Spanje… een deal waar een pak geld mee te verdienen valt. Helaas zorgen een verwarde secretaresse en een nieuwe poetshulp dat een en ander in het honderd loopt.

‘Eén is Geen’ krijgt gestalte door Bram Tuytens, Hanne Vanslambrouck, Johan Christiaens, Liesl Devos, Lotte Christiaens en Elien Vandeputte. Pascalinne Leenknegt zorgt voor de tekststeun en Tim Christiaens fungeert als toneelmeester. ‘Eén is Geen’ wordt gebracht op vrijdag 25 november om 20 uur, zondag 27 november op 15 uur, vrijdag 2 en zaterdag 3 december om 20 uur en op zondag 4 december om 15 uur in oc Vondel in Meulebeke. (LB)

Kaarten in voorverkoop zijn te verkrijgen bij alle spelers en KLJ-leden en kosten 7 euro in voorverkoop, aan de deur betaal je 8 euro.