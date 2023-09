Klavertje 4 brengt ‘Het Fun…erarium’

Toneelgroep Klavertje 4 brengt binnenkort zijn nieuwste stuk ‘Het Fun…erarium’, over het wel en wee bij begrafenisondernemer Verdoodt.

Vorig jaar stond de groep nog op de planken met ‘Krasse Knarren’, dit keer zoeken ze het in een luguber thema, maar dan wel met een grappig kantje. Het gaat om de 40ste opvoering van de groep en het belooft een speciaal stuk te worden.

“We geven graag de korte inhoud mee”, vertelt speelster Sarah Cluyse. “Begrafenisondernemer Verdoodt runt samen met zijn hulpje Fernand een funerarium onder het motto ‘Ge sterft maar één keer, dus maak er het beste van’. Het is er een beetje een dooie boel, want er wordt een rustig weekend verwacht.”

“Maar dat verandert snel wanneer kort na elkaar twee verkeersslachtoffers worden binnengebracht. De hebzuchtige Verdoodt is in zijn nopjes, want hij hoort de kassa al rinkelen. Op het eerste zicht niets speciaals … maar als blijkt dat het ongeval niet zo onschuldig was als je wel zou verwachten, gaan de poppen aan het dansen.”

De toneelgroep geeft 12 voorstellingen, die lopen van eind oktober tot begin november. Dat gebeurt in de vertrouwde zaal PAX in Dentergem. “De regie is voor het eerst in handen van oud-speler Manu De Clercq”, weet Sarah.

“Ook nieuw is dat kaarten enkel online te verkrijgen zijn via www.klavertje4markegem.be. Je klikt de gewenste datum aan, betaalt online en de betalingsbevestiging (voucher) met streepjescode geldt als reservatie én als toegangskaart. Ze zal aan de ingang ingescand worden. Wie graag een beetje hulp heeft, kan de kaarten elke zondag tussen 10 en 11 uur in PAX krijgen.”

Tickets via www.klavertje4markegem.be