Klakkeboem uit Zwevegem brengt zes keer komedie ‘Après-Ski’

Als tweede stuk in het toneelseizoen bij Klakkeboem, brengt men de komedie ‘Après-Ski’ van Stany Crets. Er zijn zes voorstellingen.

Zaal Tap in Moen wordt de komende dagen opnieuw omgetoverd tot toneelzaal. Toneelgezelschap Klakkeboem brengt er vanaf morgen (zaterdag) de komedie Après-Ski van Stany Crets. Regisseur Kurt Velghe vertelt kort waarover het gaat.

Geen onbekende

“Het verhaal speelt zich af in Oostenrijk, ergens in de jaren 80. In het Tiroler-hotelletje van Mireille en Robert is het wel heel kalm, tot Wim en zijn maîtresse Dianne arriveren. Als later ook nog Wims vrouw Suzanne binnenkomt, gaan de poppen serieus aan het dansen. En met Johnny Zalando hebben ze wel een heel speciale gast over de vloer. En dan is er ook nog een zekere mevrouw De Naayer… Stof genoeg voor een leuke komedie.”

Kurt is geen onbekende bij Klakkeboem en het toneelpubliek. Hij speelde al diverse malen mee en won onder andere een Gouden Meeuw voor zijn vertolking van Cervantes in Iedereen Don Quichot (2016). Hij maakte ook verschillende uitstapjes naar andere gezelschappen, zowel als acteur als regisseur.

Eind 2022 regisseerde hij nog R.U.R., het theaterspektakel dat plaats vond in de Transfo. Op de planken zijn Kim Goussaert, Beatrijs Janssens, Dennie Vancauwenberghe, Frederik Vanhonacker, Julie Van Honacker, Maddie Van Exem en Paul Verschuere te zien.

Praktisch

Er zijn zes voorstellingen gepland van Après-Ski. Zaterdag 25 februari is de première. Verder is het stuk nog te zien op zondag 26 en dinsdag 28 februari en op woensdag 1, vrijdag 3 en zaterdag 4 maart. De voorstellingen starten telkens om 20.00 uur, behalve de voorstelling op zondag, die om 18.30 uur begint.

(GJZ)