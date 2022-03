Klakkeboem brengt opnieuw toneel in zaal Tap: Met ‘Operatie Fresco’ de Italiaanse toer op

Theatergezelschap Klakkeboem brengt hun tweede stuk van dit toneelseizoen opnieuw in zaal Tap, wat hun thuisbasis is geworden. ‘Operatie Fresco’ gaat er morgen, zaterdag, in première.

Voorzitter Kurt Velghe kijkt alvast tevreden terug op de verhuis van Zwevegem-Knokke naar Moen. “We zijn heel tevreden met onze nieuwe zaal, van de hartelijke ontvangst tot en met de accommodatie zelf. Het is een groot verschil met het Parochiaal Centrum waar we toch wel met een beetje pijn in het hart afscheid moesten van nemen. Het is in ieder geval een verbetering en de grote opkomst voor ons eerste stuk De Muizenval, waar we de helft meer toeschouwers mochten ontvangen, heeft laten zien dat de mensen graag de verplaatsing maken. We hebben zelfs wat nieuwe, lokale mensen naar het toneel gekregen.”

Sixtijnse kapel

Het tweede stuk in het speelseizoen is Operatie Fresco van Stijn Cuypers. “Het verhaal speelt zich ergens af op een zolderkamer in Italië, boven een Italiaanse pizzeria. Daar houden Ellen, Bob en de mysterieuze Jinx zich schuil. Zij hebben in het grootste geheim het plan opgevat om in te breken in de Sixtijnse Kapel, en daar een groot onrecht recht te zetten. Om in hun opzet te slagen, moeten zij hun plan geheim kunnen houden voor de nieuwsgierige eigenares van de pizzeria, de Zwitserse Garde en de maffia”, legt regisseur Beatrijs Janssens kort uit. Op het podium zien we Julie Van Honacker, Tim Verthé, Wesley Dendauw, Maddie Van Exem, Eline D’Hondt, Sven Lagrange, Paul Verschuere en Inge De Meersseman. Voor Maddie en Eline is het trouwens de eerste keer dat ze op de planken staan. (GJZ)

De voorstellingen hebben plaats op zaterdag 5, zondag 6, dinsdag 8, woensdag 9, vrijdag 11 en zaterdag 12 maart. Men start telkens om 20 uur, behalve op zondag waar de voorstelling start om 18.30 uur. De inkom bedraagt 10 euro; studenten en kinderen betalen 6 euro. Reserveren kan enkel online via www.klakkeboem.be.