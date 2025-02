Klakkeboem brengt deurenkomedie ‘Van kwaad naar erger’

Dit weekend start toneelvereniging Klakkeboem aan een reeks opvoeringen van ‘Van kwaad naar erger’. Een deurenkomedie geschreven door Jeroen Maes.

“Deze deurenkomedie speelt zich af ten huize Franky en Jenny Dendooven. Op het eerste gezicht een perfect gelukkig koppel maar schijn bedriegt. Dit wordt snel duidelijk wanneer de kersverse buurman Etienne Verplancke op een nogal onchristelijk uur bij zijn nieuwe buren aanbelt. Hij doet een ontdekking die niet zonder gevolgen blijkt. De misverstanden stapelen zich op en het gaat ‘Van kwaad naar erger’ tot op een bepaald moment de situatie niet meer te overzien is.”

“Meer willen we niet verklappen, maar met ‘Van kwaad naar erger’ beloven we met Klakkeboem in elk geval een avond vol hilarische toestanden, heerlijke woordspelingen, een situatiekomedie pur sang”, zegt regisseur Geert Vanderhaeghen die de acteurs Beatrijs Janssens, Paul Verschuere, Lien Vanwynghene, Frederik Vanhonacker en Maddie Van Exem een plaatsje op het podium mag geven.

Debuut bij Klakkeboem

Voor de regisseur is het zijn eerste opdracht bij Klakkeboem. “Mijn talenopleiding bracht me al vlug in contact met toneel en in 1985 stond ik voor de eerste keer op de planken bij Toneel Harlekijn in Kortrijk. Sinds 1987 ben ik lid van Deugd en Vreugd Heestert waar ik gedurende bijna 20 jaar diverse rollen vertolkte. In 2005 maakte ik een zijsprong naar kinder-meespeel-theater: Theater Frustater. Deze zijsprong zou 15 jaar duren waarbij we jaarlijks zo’n 20-tal opvoeringen op locatie brachten.”

Bij Deugd en Vreugd regisseerde hij ondertussen ook al een aantal stukken waaronder De Paradijsvogels naar aanleiding van het 120-jarig bestaan van de vereniging waarbij de cast uit 25 acteurs bestond die 37 rollen moesten vertolken.

Praktisch

Er zijn opvoeringen op 15, 16, 18, 19, 21 en 22 februari, telkens om 20 uur behalve op zondag 16 februari wanneer men om 19 uur begint. De inkom bedraagt 10 euro en wie jonger is dan 21, betaalt 6 euro. De voorverkoopt loopt vrij goed zodat reserveren via https://klakkeboem.weebly.com