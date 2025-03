Kiwabi op reis naar Frankrijk, Zwitserland en Italië

Op zaterdag 29 maart toont Rik Taveirne (centraal op de foto) zijn nieuwste én laatste reisreportage ‘Eropuit… richting zuid’ in De Groene Meersen in Zedelgem. De organisatie is in handen van Kiwabi Multimedia Zedelgem, de club waarvan Rik lid is. Voor deze reportage trokken Rik en zijn echtgenote naar Frankrijk, Zwitserland en Italië. Verwacht je aan een bezoek aan het Nazi-concentratiekamp Struthof in Natzweiler, een spectaculair zicht bovenop de grootste ijsstroom van Europa, een bezoek aan Het Paleis van Caserta van Karel III van Bourbon en nog veel meer. ‘Eropuit… richting zuid’ wordt getoond om 14 en 19.30 uur. Tickets kosten 5 euro in voorverkoop en 6 euro aan de deur. Kaarten zijn te verkrijgen bij Rik Taveirne (050 21 55 10, rik.taveirne@telenet.be) en Freddy Slabbinck (050 20 03 30, freddyslabbinck@skynet.be) en bij alle leden van Kiwabi. (BC/foto BC)