Kiwabi gaat de wereld rond in nieuwste multimediashow

Op zaterdag 10 december projecteert Kiwabi multimedia in cc De Groene Meersen in Zedelgem zijn digitale voorstelling ‘Met Kiwabi de wereld rond’. De multimediaprojectie wordt zowel op 14 uur als om 19.30 uur vertoond.

“We vlogen naar onze tegenvoeters in Australië, hielden even halt in Noord-Amerika, bezochten enkele unieke Europese locaties, fotografeerden met volle teugen in Belgenland, maar finaal vonden we onze gemeente nog het mooist van al. Zo kunnen we onze nieuwe digitale voorstelling het best samenvatten en nemen we jullie mee op reis”, vertelt Freddy Slabbinck van Kiwabi.

“De briljante beelden worden ondersteund door passende muziek en verklarende commentaar. Om dit in de beste omstandigheden weer te geven, projecteren we deze beeldmontages met een Full HD-beamer op een scherm van 9 meter breed.”

Onder meer deze reeksen worden getoond: De vele gezichten van Vloethemveld, Blenheim Palace, Een kijk op New England, Down under, de Australische outback en Caserta… de parel van Karel. Kaarten kosten 6 euro aan de deur en 5 euro in voorverkoop bij Freddy Slabbinck op 050 20 03 30 of freddyslabbinck@skynet.be.

(BC/foto BC)