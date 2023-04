Kinky&Comedy zet jonge acteurs op podium

Voor de tweede keer brengt de amateurtoneelgroep Kinky&Comedy uit Rumbeke een jeugdvoorstelling. Regisseurs Marijke Vancoillie en Lorenzo Hovaere vonden zestien jonge acteurs voor Het Turbulente Liefdesleven van de Cactus dat op 1 en 2 april wordt opgevoerd.

“Het is de tweede keer dat onze toneelgroep kiest voor een jeugdtoneel”, legt Marijke Vancoillie uit. “Kinky&Comedy bestaat al ruim tien jaar als theater met volwassenen en net voor corona toesloeg, besloten we ook een jeugdwerking uit te bouwen voor jongeren tussen zes en zestien jaar. We deden toen audities en konden een mooie groep enthousiaste toneelspelers strikken. Vorig jaar stond een deel van hen voor het eerst op het podium. Door corona was dat wat later dan gehoopt.”

“Vorig jaar kozen we voor een eigen geschreven stuk. Dit keer spelen we een bestaand verhaal waar we een eigen twist aan gaven. Het Turbulente Liefdesleven van de Cactus is geschreven door Bart Spaey en gaat over een fictieve stad waar in het leven van de prins van alles misloopt. De narren en lakeien slaan de handen in elkaar om die problemen op te lossen.”

“Het stuk gaat over vertrouwen, liefde maar ook wel een beetje over verraad. Zestien jongeren spelen mee. Voor het decor kregen we hulp van het jeugdatelier De Durvertjes uit Beveren dat ook voor enkele figuranten zorgde.”

Kinky&Comedy speelt Het Turbulente Liefdesleven van de Cactus op zaterdag 1 april om 18 uur en op zondag 2 april om 16 uur in zaal OCAR in Rumbeke. Kaarten kosten 8 euro en kunnen worden gereserveerd op het nummer 0485 76 44 01.

(BCR/foto SB)