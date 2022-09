Kinky & Co met absurde ‘De Jossen: Val en Revival der Samenhorigheid’: Worden De Jossen toch gejost?

Een 11-koppige cast van toneelgroep Kinky & Co speelt in september het absurde ‘De Jossen: Val en Revival der Samenhorigheid’, een komisch stuk in een taal die bulkt van eigenzinnige beeldspraak naar een script van Tom Lanoye. Wat voorafgaat is nogal onduidelijk, dus zijn we extra uitleg gaan vragen aan Mario Bisschop, medeacteur. Kinky en Co werd twaalf geleden boven de doopvont gehouden met Erna Hollevoet als stichter en al die jaren de inspirerende voorzitster.

“Het verhaal is een reflectie op de huidige maatschappij, waarbij mensen in dezelfde richting moeten lopen”, verduidelijkt Mario. “Of je nu man, vrouw, hetero, holebi of transgender bent, iedereen is gelijk en iedereen moet dezelfde kansen krijgen. Op het podium kun je aan de personages niet zien, welk geslacht ze hebben. Typisch voor Tom Lanoye is dat hij tegen de stroom invaart en dat creëert een spanningsveld tussen het individu en de groep.”

Het Josdom

“De rolverdeling in dit vierdelige stuk is duidelijk. Iedereen is Jos”, vervolgt Mario. Alle personages zijn in het Josdom met elkaar verbonden, iedereen is gelijk voor de wet, waarin niemand ‘gejost’ wordt. Die Jossigheid biedt duidelijkheid, zorgeloosheid en troost. Ze doen alles samen en vertrouwen elkaar blindelings… tot één van hen aangeeft dat hij zich anders voelt. Vanaf dat moment stellen de Jossen alles in het werk om het Josdom te vrijwaren, desnoods met geweld, ze vechten voor én tegen elkaar. Hoelang hollen mensen het groepsgevoel achterna? Wanneer start de aanvaarding van het nieuwe, het onbekende? Die aanvaarding heeft gevolgen voor hun vriendschap en eensgezindheid.

Aan de personages kan je niet zien welk geslacht ze hebben

Cast en regie

“Voor de eerste lockdown waren we al druk aan het repeteren, maar de geplande voorstellingen mochten uiteindelijk niet doorgaan. Hierdoor werd de cast wat aangepast, sommigen hadden zich al voor een ander toneelstuk geëngageerd”, bevestigt Mario.

Spelen mee: Lorenzo Hovaere, Marijke Vancoillie, Lies Pinket, Leila Dewaele, Annick Andries, Tine Kesteloot, Erna Hollevoet, Kris Vermeulen, Harley Rinnaert, Dayana Deruyck Jamar en Mario Bisschop. Frederik De Schepper is de regisseur.

Praktisch

Speeldata: vrijdag 9, zaterdag 10, donderdag 15, zaterdag 17 en zondag 18 september. Voorstellingen in PC Den Hazelt, Pastoor Slossestraat starten telkens om 20.30 uur. Op zondag 18 september om 11 uur mogelijkheid voor kip met frietjes aan 15 euro/per persoon. Tickets (10 euro) reserveren via de Jos-O-foon (051) 22 41 54 of (0485) 76 44 01 of www.kinkyencomedy.be. (AD)