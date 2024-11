Kaproenken voor de 53ste keer op de planken: “Een blijspel in zeven taferelen”

December is altijd toneelmaand voor Kaproenken. Dit jaar geven de acteurs samen met regisseur Gwen Deprez en heel wat vrijwilligers achter de schermen weer het beste van zichzelf tijdens de opvoering van ‘Het zal je ma maar wezen’. De première is op zaterdag 14 december om 20 uur in cc Ipso Facto.

Al voor de 53ste keer bereidt toneelkring Kaproenken een nieuwe opvoering voor. De keuze viel deze keer op Het zal je ma maar wezen, een blijspel in zeven taferelen van Eric Persoons in een regie van Gwen Deprez. Gwen regisseert voor de eerste keer bij Kaproenken.

Het verhaal

Julia is een brave, maar zeer eenvoudige en zenuwachtige vrouw die niet veel hoogtepunten in haar leven heeft gekend en zich nu helemaal optrekt aan haar zoon Tom, die aan de universiteit studeert. Als zij, na een houseparty georganiseerd door haar zoon, drie jonge vrouwen en een zwangerschapstest in haar huis vindt, is het hek van de dam. Julia zal niet rusten voor ze weet wie van de meisjes zwanger is. Haar grootste vrees is echter dat haar zoon Tom de vader is. Als ze denkt dat dit het ergste is wat haar kan overkomen, heeft haar zoon nog een grotere verrassing voor haar in petto. Het stuk wordt gespeeld door volgende acteurs: Niko Lebeke, Ingrid Titeca, Michel Forrest, Sonja Jacobs, Michiel Matthys, Lore Appels, Claudine Brodeoux, Annie Decorte, Vincent Duflou, Koenraad Blontrock, Johanna Snauwaert, Mireille Catry en Lucie Serruys.

Decorbouwer

Uiteraard kan een toneelkring niet zonder talrijke vrijwilligers achter de schermen. Een van hen is Johan Devriendt (69). Al 15 jaar is hij de decorbouwer. “Ik ben erin gerold door wijlen mijn broer Jacques. Hij zei me: We hebben iemand nodig om het decor af te werken. En hij wist dat ik nogal handig ben”, vertelt Johan. “Natuurlijk doe ik dit niet alleen, ik heb enkele mensen die me helpen, zeker met de opbouw. Alles moet immers veilig zijn, want in Ipso Facto mogen we niets aan de vloer of de muren vastmaken en dat vergt daardoor veel denkwerk. Ook moeten we ervoor zorgen dat in de coulissen geen obstakels liggen”, weet Johan.

Maquette

Voor het nieuwe stuk, dat deels op een verhoog gespeeld wordt, kreeg Johan instructies van regisseur Gwen Deprez. “Aan de hand van haar tekening maakte ik een maquette, zodat de spelers al een idee hebben hoe het er in de zaal zal uitzien”, legt Johan uit. En niet alleen bouwt de handige Johan al zoveel jaar de decors, hij gaat ook telkens weer op zoek naar meubilair en accessoires. “We kunnen natuurlijk niet elk jaar dezelfde zetel of kast gebruiken, hè. Tot nu heb ik altijd al geluk gehad dat ik alles gratis kreeg. Zo mochten we eens een volledige living, tot de schilderijen en alle opzet toe, leeghalen bij iemand die overleden was. Als ik weet dat ergens iets gratis te krijgen is, ga ik eens kijken. Zo kreeg ik ooit een grote rol rood tapijt, zoals gebruikt wordt voor de rode loper. En ook een gekregen rol witte jeansstof konden we al gebruiken. Dat diende als aankleding voor het stuk De ingebeelde ziekte. Ja, ik steek veel tijd in het bijhalen van meubels en materiaal”, aldus Johan, die alles nog altijd met veel goesting doet.