Kaproenken op de planken met billenkletser

Vanaf 19 mei zorgt de Oudenburgse toneelkring Kaproenken opnieuw voor enkele ontspannende avonden en een namiddag met de komedie ‘Recept voor een moord’. Natacha Lebeke, Michiel Matthys, Marc Melis en Ann Vanryckeghem krijgen hun vuurdoop in cc Ipso Facto.

Voor het stuk Recept voor een moord doet toneelkring Kaproenken opnieuw een beroep op regisseur Guido Vanloo. “Het is voor de derde keer, na Familietrekjes en Ze houden van elkaar, dat ik hier mag regisseren. Deze toffe groep zal het beste van zichzelf geven.”

In een kantoor van een verzekeringsmaatschappij groeit de spanning. Kantoorbediende Antoine die zich het grootste deel van de tijd op zijn werk bezighoudt met het schrijven van misdaadromans, heeft een verhouding met collega Sybil, de vrouw van boekhouder Gerard. Zou deze laatste onraad geroken hebben? Gerard heeft Antoine namelijk gevraagd of voor hem het perfecte moordscenario te schrijven. Antoine is in alle staten. Allerlei insinuaties van Gerard overtuigen hem er van dat hij en Sybil wel eens het doelwit zouden kunnen zijn. Als er dan bij toeval in een naburige firma tijdens een feestje een secretaresse wordt vermoord en er op Antoines kantoor eveneens een feestje wordt aangekondigd op vrijdag de dertiende, slaan bij Antoine de stoppen door…

Natacha Lebeke (41) speelt de rol van Denise, echtgenote van Antoine. “Voor mij is het echt de eerste keer. Mijn broer Niko heeft me aangemoedigd. Een familietrekje, zeker?”

Ook voor Michiel Matthys (33) is het een echte vuurdoop. “Niko Lebeke vroeg me of ik wou meespelen. Hij weet dat ik dit graag wou doen, want ik heb met hem enkele keren de Sinterklaasshow gedaan en durf al eens een rol te spelen in het zomerkamp van de Chiro.” Marc Melis (64) is geen onbekende bij Kaproenken want hij deed zeven jaar de techniek. “Nu sta ik voor de eerste keer aan de andere kant, op het toneel. Het is een kleine rol, maar het wordt leuk.” Ann Vanryckeghem (49) heeft in het verleden nog toneel gespeeld. “Toen Vincent Duflou me vroeg voor dit stuk heb ik meteen toegezegd”, aldus de poetsdame van het kantoor. Nu Marc Melis op de planken staat, staat Lino Lebeke in voor de techniek. En ook Lut Storme, in het echte leven getrouwd met Marc Melis, verleent voor de eerste keer als souffleuse haar medewerking.

Praktisch

Recept voor een moord gaat op vrijdag 19 mei om 20 uur in première. De andere speeldata zijn zaterdag 20 mei om 20 uur, zondag 21 mei om 15 uur en vrijdag 26 mei om 20 uur. De rollen zijn als volgt verdeeld: Antoine Cools, kantoorbediende (Niko Lebeke); Denise Cools, de vrouw van Antoine (Natacha Lebeke); Gerard De Laet, boekhouder (Dries Gilliaert); Sybil De Laet, de vrouw van Gerard (Lore Appels); mevrouw Berquin, moeder van Denise ( Arlette Ingelbrecht); Sabrina, schoonmaakster (Ann Vanryckegem); Louis Verkammen, huisbewaarder (Koenraad Blontrock); Van Aalst, politiebrigadier (Michiel Matthys); Adriaansen, bureauchef (Marc Melis). (LIN)