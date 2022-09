Kadens brengt stuk over de duisternis in iedereen

CC Kruispunt in Diksmuide wordt op zaterdag 17 september omgetoverd tot een ware gameshow, voor de theatervoorstelling van ‘Nachtspel I’. De theatermakers van de kunstacademie Kadens brengen het verhaal tot leven van een wijk waar iedere bewoner geconfronteerd wordt met zijn eigen duisternis.

“Het is net zoals schrijver Mark Twain zegt: iedereen is een maan en heeft dus een heldere en een duistere kant”, vertelt leraar Filip Debosschere, die het stuk regisseert.

Debosschere is niet alleen de regisseur, hij heeft het stuk ook zelf geschreven.

“Ik maak al enkele jaren theaterstukken voor mijn leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs. Daarvoor haal ik inspiratie uit bestaande toneelstukken, gedichten, films, het dagelijks leven. Maar ik baseer mij ook op mijn leerlingen zelf en hun ervaringen. ‘Nachtspel I’ gaat over de duistere kant van mensen. Daarom heb ik hen gevraagd om naar zichzelf te kijken en hun eigen duistere kant op te zoeken.”

Verwacht van alles

Ondertussen is het voor Debosschere bijna een jaarlijkse traditie geworden om zelf een theaterstuk te schrijven. “Normaal brengen we dat op het einde van het academiejaar, om het publiek te tonen waaraan we gewerkt hebben. Maar nu is het omgekeerd en trappen we het nieuwe jaar af met ons harde werk van vorig jaar. Het wordt actief bewegingstheater. Mensen mogen alles verwachten.”

Wat op het podium gebeurt, mag eigenlijk het daglicht niet zien

Niet voor kinderen

Het stuk balanceert op de grens van moraal en eerlijk zijn.

“We zoeken vaak de moeilijkere onderwerpen op, uit de taboesfeer. Wat op het podium gebeurt, vindt plaats in de geheimzinnigheid van de nacht en mag eigenlijk het daglicht niet zien. Het stuk is niet geschikt voor kinderen. We willen mensen een spiegel voorhouden en laten stilstaan bij hun eigen duisternis. Het leuke aan dit toneelstuk is dat we nog veel aan het toeval overlaten. Het publiek mag zich dus opmaken voor een grote verrassing en een rollercoaster van emoties.”

Het stuk wordt vertolkt door de theatergroep Oglik, de leerlingen-theatermakers van Kadens: Bert Hemelsoen, Camille Jonckheere, Fauve Depuydt, Jietse Van Acker, Robiya Abdurasuleva, Marie Tamsin en Thomas Ameloot. Thijs Remaut moet verstek laten gaan door zijn studies. De voorstelling vindt plaats op zaterdag 17 september om 19.30 uur en is gratis. (red)