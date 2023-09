Justine Vandendriessche trouwt twee keer in één week: op de planken en in ‘t echt

Toneelgroep ’t Souffleurke trapt op 9 september het najaar af met de productie ‘Perfect Huwelijk’. Een van de hoofdrolspeelsters is Justine Vandendriessche die in het stuk haar trouwfeest voorbereidt en op 23 september zelf in het huwelijksbootje stapt.

De najaarsproductie van ’t Souffleurke vindt dit jaar uitzonderlijk al in september plaats. Starten doet de groep op zaterdag 9 september met een hilarische komedie van de Brit Robin Hawdon. Regisseur Gino Bruneel is ondertussen ruim veertig jaar aan de slag in het liefhebberstoneel als voorzitter van ’t Souffleurke en als gevierd regisseur bij verschillende West-Vlaamse gezelschappen. Ook dit keer leidt hij de groep van zeven acteurs die Perfect Huwelijk spelen. Een van de spelers is Justine Vandendriessche (26).

“Ik ben van kindsbeen al bezig met toneel. Ik denk dat ik in het derde of vierde leerjaar zat toen ik voor het eerst op de planken stond en dat was geen verrassing. Mijn grootvader, vader, twee ooms en twee tantes zijn al jaren actief in het liefhebberstoneel. “

“Het was duidelijk dat ik als tiener verder wilde in het toneelwereldje. Ik maakte in het middelbaar de overstap naar het KSO, het kunst secundair onderwijs, ging aan de Roeselaarse academie ook dictie en drama studeren en spendeerde vakantieperiodes op toneelkampen.”

Belichting

“Het was januari van dit jaar toen de vraag kwam om mee te spelen in de najaarsproductie van ’t Souffleurke. Ik stemde onmiddellijk toe maar in de agenda botsten we meteen op een andere belangrijke datum dit najaar, mijn huwelijksfeest. Op zich is dat geen probleem want ook mijn toekomstige echtgenoot is betrokken bij de productie. Hij werkt al jaren mee aan het decor van nieuwe producties en dit keer staat hij ook in voor de belichting. Maar het blijft speciaal, twee keer huwen in één week!”

“In het toneelstuk dreigt een romantische huwelijksvoorbereiding volledig fout te lopen als de toekomstige bruidegom na zijn vrijgezellenfeest ’s morgens ontwaakt in een vreemd bed. Wat hij ook doet om de gênante situatie recht te zetten, het wordt steeds erger. Ik ben er gerust in, mijn echte huwelijksfeest en de voorbereiding ervan zullen vlotter verlopen”, lacht Justine Vandendriessche.

Ticketfoon

Perfect Huwelijk met de acteurs Justine Vandendriessche, Wouter Derouck, Emilie Wybo, Xavier Mestdagh, Sofie Beheydt, Ria Parmentier en Jo Nijs wordt op 9, 10, 13, 15 en 16 september opgevoerd in zaal OCAR in Rumbeke. Tickets kosten 10 euro en kunnen online worden gekocht op de website www.tsouffleurke.be of via de ticketfoon 0478 36 49 47. (BCR)