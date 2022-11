Joris Claus staat al ruim een halve eeuw op de planken: “In zo’n 50 stukken meegespeeld”

Joris Claus speelt de vader in ‘Vader’, een toneelstuk dat door theater Vereenigde Vrienden in het laatste weekend van november in de Komedie (CC De Spil) wordt opgevoerd.

Joris, afkomstig uit Ruiselede, is regent wiskunde en gaf tot aan zijn eeuwigdurende vakantie les aan Emmaüs, een secundaire school in Aalter. Hij woont nu met zijn vrouw Marleen Ghysel in Ardooie. Samen hebben ze twee kinderen: Jelle en Lien, en vier kleinkinderen: Fenna, Noémi, Elias en Luca. Joris is al zo’n vijftig jaar gepassioneerd door het amateurtoneel. We zochten hem, net voor een repetitie, op voor een boeiende toneelbabbel.

Vaak de hoofdrol

“Al op vijftienjarige leeftijd volgde ik met leeftijdsgenoten toneelles in de plaatselijke jeugdclub in Ruiselede. Daar kregen we les van inspirator Etienne De Ruyck. Dat was plezant, maar het was nog veel plezanter dat we even van thuis weg waren en dat er ook mooie meisjes de lessen volgden”, lacht Joris. Op mijn 18de sloot ik mij aan hij de plaatselijke toneelvereniging De Ruyssende Lede. Van mijn 15 tot 66 jaar heb ik, behalve in twee sabbatjaren, elk jaar toneel gespeeld, vaak was dat de hoofdrol. Ik was ook een tijd vast verbonden aan het Ram-theater en aan het Spiegeltheater. Ook speelde ik mee in de Kersentuin bij de Vereenigde Vrienden, was ik actief bij toneelgezelschappen in Hooglede, Beveren en Gits en heb ik twee jaargangen meegespeeld in ‘Moortdinee’.

Ik ben al meer dan een half jaar mijn tekst aan het memoriseren voor ‘Vader’

“Gino Debeyne, huisregisseur bij Theater Vereenigde Vrienden, vroeg me in het voorjaar of ik de vader in ‘Vader’ wilde spelen. Ondanks het moeilijke, maar tegelijk actuele thema van dementie, heb ik ‘ja’ gezegd”, aldus Joris. Ik ben al vanaf eind april begonnen met mijn tekst te memoriseren. Ik heb in de afgelopen jaren in ongeveer 50 stukken meegespeeld, in alle mogelijke genres, maar ik hou vooral van stukken met inhoud, stukken met een lach en een traan. ‘Vader’ is zo’n stuk, je wandelt als toeschouwer mee doorheen het labyrint van het geheugen van het hoofdpersonage André. Door de ogen van André zie je de verwarring van iemand met aanzwellende dementie. Hij verdwaalt in tijd en ruimte, haalt alles en iedereen door elkaar. Zijn onrust en paniek raken niet alleen hem, maar ook zijn dochter Anne. Alzheimer treft ook de geliefden eromheen. ‘Vader’ levert herkenbare situaties op, die niet alleen schuren, maar ook tegelijkertijd komisch zijn. “Het stuk is een vertaling van Le Père, geschreven door de Franse auteur Florian Zeller. De theatervertaling is van Jef De Paepe”, vervolgt Joris. De schrijver regisseerde recent in 2020 de filmversie ‘The Father’ met Anthony Hopkins en Olivia Colman.

“Naast mijn passie voor het theater ga ik ook regelmatig wandelen en fietsen. Daarnaast ben ik een verwoed reiziger, zowel citytrips als meerdaagse reizen. Samen met mijn vrouw ben ik in het buitenland altijd op zoek naar cultuur en natuur”, besluit Joris, die iedereen uitnodigt ‘Vader’ te komen zien.

Praktisch

‘Vader’ is een stuk met Joris Claus, An Deryckere, Myriam Anne, Didier Pillaert, Servaas Boucquey en Isabel Bourgeois, in een regie van Gino Debeyne.

Theater Vereenigde Vrienden speelt ‘Vader’ in CC De Spil, zaal Komedie. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 november, telkens om 20 uur en op zondag 27 november om 11 uur (aperitiefvoorstelling) en om 18 uur. Tickets kosten 12 euro. Tickets voor de aperitiefvoorstelling kosten 14 euro. (AD)

Reservaties genummerde plaatsen via de balie van De Spil (051) 26 57 00 – www.despil.be.