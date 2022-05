Jongeren Guldensporencollege pakken uit met totaalspektakel: “Schatergelach, tranen van ontroering en (vals) gezang”

Op 13, 14 en 15 mei staan 33 leerlingen uit de derde graad van het Guldensporencollege Kortrijk op de planken in cultureel centrum Het Spoor in Harelbeke. Zij brengen er ‘Twijfel´Art’, een totaalspektakel met woord, muziek en dans. De integrale opbrengst gaat naar De Kier, een organisatie die mensen in armoede ondersteunt.

Het evenement ‘Twijfel’ Art’ wordt volledig door de 33 jongeren zelf georganiseerd. “De veelgeprezen generatie van 2004-2005. Ze staan vol trots klaar om de toeschouwers de 25ste editie van het ‘art project’ te presenteren. “We vullen Het Spoor een weekend lang met schatergelach, tranen van ontroering en (al dan niet vals) gezang”, zegt coördinator Laure Six. Dit alles ten voordele van een goed doel: De Kier. Het is al jaren een traditie dat leerlingen uit het vijfde en zesde jaar van het Guldensporencollege Kortrijk Kaai een eigen spektakel organiseren. Rode draad doorheen alle voorstellingen is dat de titel altijd eindigt op ‘Art. “Jammer genoeg moest de editie van Biz´Art twee jaar geleden in extremis afgelast worden toen daags voor de première de lockdown intrad. Nu ziet het ernaar uit dat we meer geluk zullen hebben. We kijken er naar uit om ons te kunnen tonen aan iedereen die houdt van woord, muziek en dans, na maandenlange repetities tijdens middag- en avondpauzes op school”, aldus Laure.

Hechte vriendenkring

‘Twijfel´Art’ belooft niet enkel een totaalspektakel te worden, het is er een.

“We staan zelf volledig in voor de hele organisatie: van sponsorwerving en promotie tot het schrijven van de stukken en de organisatie van de barshiften. Het zorgt voor heel wat werk, maar we houden er intussen ook een hechte vriendenkring aan over.” Wie zin heeft in dans, muziek en woord, moet op 13, 14 en 15 mei in Harelbeke zijn. “Door de grote knaldrang van verscheidene verenigingen was er in Kortrijk geen zaal meer vrij. Gelukkig konden we nog in Het Spoor in Harelbeke terecht”, vertelt Laure verder. Nog een van die goede tradities rond de ´Art-voorstellingen, is dat de opbrengst van de voorstellingen steeds naar een goed doel gaat. Dit keer is dat vzw De Kier die zich inzetten voor mensen in armoede. (PVHK)